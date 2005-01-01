Державна фіскальна служба оштрафувала Укрспирт майже на ₴187 млн

ЕкономікаЮрій Братюк, сьогодні, 14:452250

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Державна фіскальна служба оштрафувала Укрспирт майже на ₴187 млн
Суд зобов'язав Укрспирт виплатити 186,9 млн грн боргу

В понеділок, 18 червня, стало відомо, що Державна фіксальна служба України оштрафувала підприємство Укрспирт на 186,9 млн грн. Сума була стягнута у судовому порядку через заборгованість Укрспирту, яку підприємство відмовилося сплачувати.

Прес-служба ДФС повідомила, що рішення набуло дії після тривалого судового процесу, під час якого підприємство намагалося оскаржити дії фіксальної служби.

«Рішеннями судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій надано дозвіл на стягнення заборгованості. Через невиконання Укрспиртом рішень судів та несплат штрафних санкцій у розмірі 186,9 млн грн. Київським окружним адміністративним судом за заявою ДФС видано виконавчий лист», — повідомляють в ДФС.

Прес-центр ДФС додав, що на даний момент справа щодо оскарження рішень про штраф перебуває на розгляді Окружного адміністративного суду Києва.

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