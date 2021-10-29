Десятки вантажівок заблокували об'їзну дорогу Львова
Міжнародні вантажні перевізники висунули свої вимоги до влади
Міжнародні автомобільні вантажні перевізники організували попереджувальну акцію протесту на об’їзній дорозі Львова, в якій взяли участь десятки фур. Вантажівки повільно рухаються трасою, фактично блокуючи рух інших автомобілів та не дозволяючи їм обганяти колони вантажівок. Такий протест водії фур організовують не вперше.
У п'ятницю, 29 жовтня, акцію паралельно проводять у Львові та на Волині. У Львові вантажівки рухаються об’їзною дорогою, а на Волині – трасою Луцьк-Ягодин. Організатори протестів – ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України» та ГО «Перевізники західного регіону» – назвали захід попереджувальним. Вони вимагають від уряду врятувати галузь.
Зокрема, міжнародні вантажні перевізники вимагають:
- Вирішити проблему з постійною відсутністю дозволів на міжнародні перевезення, звернутися в ЄС, в Європейський Суд та задіяти всі важелі впливу на найвищому рівні для вирішення проблеми;
- Викорінити корупцію в Державній службі України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека);
- Вирішення проблем з чергами на кордонах;
- Не приймати жодних рішень стосовно процесу міжнародних вантажних автомобільних перевезень без узгодження з перевізниками (закриття кордонів, перенесення ПВД, змін процедури отримання дозволів);
- Розробити план заходів для лібералізації транзитних перевезень через територію Польщі.