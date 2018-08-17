Дім Франка у Львові шукає меценатів для встановлення гойдалки на подвір’ї письменника

КультураАндрій Дрозда, 17 серпня1460

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Дім Франка у Львові шукає меценатів для встановлення гойдалки на подвір’ї письменника
фото frankiana.blogspot
Працівники музею готуються до відзначення дня народження Івана Франка

Музей Івана Франка у Львові розпочав акцію «Повернімо гойдалку до Франкового саду». Інформацію про намір повернути гойдалку на історичне місце в саду родини Франків 17 серпня розмістили у Facebook працівники музею.

Акцію приурочили до дня народження Івана Франка, який відзначатимуть 27 серпня. Зі спогадів сучасників письменника відоме точне місце, на якому за життя Івана Франка стояла гойдалка для дітей. Однак згодом гойдалку демонтували, а пізніше на її місці встановили пам'ятник письменникові.

«Радянська концепція музею як ідеологічного пантеону «великого Каменяра» не передбачала, що в класика були діти, та ще й, халамидники, які гойдалися на гойдалках. Проте сьогодні Дім Франка як живий музей прагне бути територією гостинності, де добре і затишно всім. А який затишок без гойдалки в саду?», – прокоментував рішення директор музею Богдан Тихолоз.

Музейники просять відгукнутися на їхнє прохання можливих жертводавців і майстрів, які допоможуть встановити гойдалку. Зголошуватися просять за контактним телефоном: 0984860042.

До дня народження Івана Франка працівники музею анонсували також концерт за участю зіркових виконавців, деталі якого обіцяють оприлюднити згодом.

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