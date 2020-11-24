Київське «Динамо» не змогло обіграти «Барселону» в матчі Ліги чемпіонів. Іспанська команда на гру в Києві вийшла напіврезервним складом.

Перший тайм закінчився без забитих голів та з малою кількістю ударів по воротах.

Все змінилося у другому таймі, коли з різницею у п’ять хвилин «Барселоні» вдалося забити двічі. Спочатку Дест влучно пробив у дальній кут воріт. А згодом Брейтвейт вдало зіграв у штрафному майданчику, відправивши м’яч у ворота в падінні після подачі зі штрафного.

На 70-й хвилині форвард оформив дубль. Попов завалив його на газон поштовхом у спину, і арбітр призначив пенальті.

А вже у компенсований арбітром час Грізманн забив четвертий гол у ворота «Динамо».

Динамо – Барселона 0:4

Голи: Дест, 52, Брейтвейт, 57, 70 (пен), Грізманн, 90+2

Ця поразка залишила «Динамо» без виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тепер киянам доведеться боротися за третє місце в групі з угорським «Ференцварошем», який очолює Сергій Ребров.