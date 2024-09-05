Київський клуб отримав несподівану проблему через надумані причини

Ультрас ФК «Гамбург», які входять до фанатського об'єднання HSV Supporters Club, виступили проти оренди київським «Динамо» стадіону «Імтех-Арена» для проведення домашніх матчів у Лізі Європи. Вболівальники звинувачують український клуб у расизмі та дискримінаційній поведінці.

«Ми розуміємо, що “Гамбург” отримує фінансову вигоду від цієї домовленості, і ми принципово підтримуємо солідарність з людьми та клубами, які страждають від воєн. Але у випадку з «Динамо» «Гамбург» передає свій стадіон клубу, у якого неодноразово трапляється расистська та дискримінаційна поведінка. “Любіть «Гамбург» – ненавидьте расизм” стає порожньою фразою, коли такий клуб проводить домашні ігри на нашому стадіоні», – йдеться у заяві фанатського об'єднання.

Statement der Abteilungsleitung. ️ pic.twitter.com/pktOdnmkEc — HSV Supporters Club (@hsv_sc) September 4, 2024

Додамо, що минулого сезону в Гамбурзі на стадіоні «Імтех-Арена» свої домашні матчі у Лізі чемпіонів та Лізі Європи проводив «Шахтар».

Нагадаємо, «Динамо» розпочинало цьогорічну єврокубкову кампанію у кваліфікації Ліги чемпіонів, проте на останньому етапі кияни поступились австрійському «Зальцбургу» і вилетіли у другий за силою євротурнір. У Лізі Європи суперниками киян згідно з жеребом будуть два представники Італії – «Рома» і «Лаціо», угорський «Ференцварош», іспанський «Реал Сосьєдад», турецький «Галатасарай», чеська «Вікторія» Пльзень, латвійський РФШ та німецький «Хоффенхайм».

У Гамбурзі «Динамо» планує зіграти 4 матчі: