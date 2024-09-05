Ультрас «Гамбурга» звинуватили ФК «Динамо» в расизмі й дискримінації
Німецькі вболівальники хочуть, щоб кияни не використовували їхній стадіон для домашніх матчів Ліги Європи
Ультрас ФК «Гамбург», які входять до фанатського об'єднання HSV Supporters Club, виступили проти оренди київським «Динамо» стадіону «Імтех-Арена» для проведення домашніх матчів у Лізі Європи. Вболівальники звинувачують український клуб у расизмі та дискримінаційній поведінці.
«Ми розуміємо, що “Гамбург” отримує фінансову вигоду від цієї домовленості, і ми принципово підтримуємо солідарність з людьми та клубами, які страждають від воєн. Але у випадку з «Динамо» «Гамбург» передає свій стадіон клубу, у якого неодноразово трапляється расистська та дискримінаційна поведінка. “Любіть «Гамбург» – ненавидьте расизм” стає порожньою фразою, коли такий клуб проводить домашні ігри на нашому стадіоні», – йдеться у заяві фанатського об'єднання.
Додамо, що минулого сезону в Гамбурзі на стадіоні «Імтех-Арена» свої домашні матчі у Лізі чемпіонів та Лізі Європи проводив «Шахтар».
Нагадаємо, «Динамо» розпочинало цьогорічну єврокубкову кампанію у кваліфікації Ліги чемпіонів, проте на останньому етапі кияни поступились австрійському «Зальцбургу» і вилетіли у другий за силою євротурнір. У Лізі Європи суперниками киян згідно з жеребом будуть два представники Італії – «Рома» і «Лаціо», угорський «Ференцварош», іспанський «Реал Сосьєдад», турецький «Галатасарай», чеська «Вікторія» Пльзень, латвійський РФШ та німецький «Хоффенхайм».
У Гамбурзі «Динамо» планує зіграти 4 матчі:
- 25 вересня проти «Лаціо»
- 7 листопада проти «Ференцвароша»
- 28 листопада проти «Вікторії Пльзень»
- 30 січня проти РФС