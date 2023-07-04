З 4 липня Орест Чемерис вже не очолює департамент охорони здоров'я ЛОДА

Директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис звільнився з посади. 4 липня його вже немає на робочому місці. Причини звільнення наразі невідомі.

Про звільнення Ореста Чемериса повідомив департамент охорони здоров’я ЛОДА.

«Ви особистість, з якою приємно було працювати, спілкуватись та знаходити компроміси. Ви людина, перед якою медицина області завжди буде у боргу. Дякуємо за прекрасні роки співпраці та затишок, який ви створювали, аби працювалося краще та продуктивніше», – написав колектив департаменту.

У департаменті повідомили ZAXID.NET, що причин звільнення Ореста Чемериса наразі невідомі. Для колективу його звільнення було великою несподіванкою. Нині, 4 липня, його вже немає на робочому місці. В.о. директора з понеділка, 10 липня, як повідомили у департаменті, буде заступниця директора Наталія Літвінська. Вона зараз у відпустці.

Дізнатися причину звільнення безпосередньо у Ореста Чемериса наразі не вдалося, він не відповідає на дзвінки.

Нагадаємо, Орест Чемерис очолив департамент охорони здоров’я ЛОДА у квітні 2020 року. Він став переможцем конкурсу, який проводила ЛОДА. Окрім нього на цю посаду було ще двоє претендентів – Наталія Ван Доеверен, головна лікарка шпиталю ім. Митрополита Андрея Шептицького, голова ГО «Львівська правозахисна ініціатива» і Олександр Писарев, керівник юридичного відділу на Львівській митниці ДФС.

До цієї посади він з 2009 року працював хірургом у 8-й міській клінічній лікарні (тепер лікарня св. Луки). У Львівському національному медуніверситеті ім. Данила Галицького працює з 2013 року, спершу на посаді асистента кафедри хірургії №1, а з 2015 року – ще й заступником декана факультету іноземних студентів. У 2019 році був обраний на посаду доцента кафедри хірургії №1.