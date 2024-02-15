Директорка департаменту охорони здоров'я ЛОВА Наталія Літвінська

Від, четверга, 15 лютого, Наталія Літвінська є директоркою департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА. Відповідне розпорядження підписав очільник Львівщини Максим Козицький, повідомила прес-служба ЛОВА. До цього вона обіймала посаду виконуючої обов’язки директора цього департаменту.

Нагадаємо, попереднім керівником департаменту охорони здоров’я був Орест Чемерис, який очолював структурний підрозділ Львівської ОВА з квітня 2020 року по липень 2023 року. У липні 2023 року він звільнився і став проректором з лікувальної роботи Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (зараз виконує обов’язки ректора), а Наталія Літвінська, яка була його заступником, стала в.о. директора департаменту охорони здоров’я.