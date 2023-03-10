Олександр Агашков керує культурно-мистецьким центром «Супутник» на Левандівці з 2015 року

Залізничний районний суд Львова визнав директора культурно-мистецького центру «Супутник», що на Левандівці, Олександра Агашкова винним у хабарництві. Справа розглядалася в суді п’ять років. Вироком суду від 6 березня йому присудили два роки позбавлення волі та позбавили права обіймати керівні посади на три роки.

За матеріалами справи, 5 квітня 2018 року Олександр Агашков одержав приватної особи 10 тис. грн хабара за передачу в оренду частини приміщення Львівського комунального підприємства «Культурно-мистецький центр «Супутник», що на вул. Повітряній, для проведення там танцювально-розважальних заходів без оформлення при цьому необхідних документів, які б підтверджували здійснення фінансово-господарських операцій. Одразу після цього директора центру та його заступника затримали правоохоронці.

В судовому засіданні Олександр Агашков свою вину у вчиненні злочину не визнав. Він повідомив, що ніяких коштів не вимагав і не брав, а насправді відбулась провокація злочину. Пояснив, що не мав права передавати в оренду майно центру, оскільки взаємодія із фізичними особами відбувається на підставі укладення угоди про співпрацю із громадською організацією «Молодіжний центр «Нові орбіти», яка є засновником асоціацій молодіжних центрів. Також Агашков вказав на плутанину з адресами під час обшуків і слідства. Адже адреса центру, за якою громада Левандівки з липня 2014 року здійснює громадську, освітню та культурно-мистецьку діяльність, і за якою він працевлаштований – вул. Повітряна, 20. Натомість в ухвалі на проведення обшуку зазначена адреса – вул. Повітряна, 22, яка стосується МАФу поруч з «Супутником».

Незважаючи на невизнання вини Олександром Агашковим, суд вирішив, що вона підтверджується зібраними у справі доказами. Вироком суду Олександра Агашкова визнано винним у хабарництві (ч. 1 ст. 368 ККУ) та призначено покарання – два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в органах влади та місцевого самоврядування, державних комунальних підприємствах на три роки.

Олександра Агашкова та його заступника Михайла Севрука затримали у квітні 2018 року за вимагання та отримання 10 тис. грн хабара. Олександр Агашков назвав своє затримання провокацією. Посадовець припустив, що його затримали через намагання припинити роботу кіоску неподалік «Супутника», який цілодобово і безкарно торгує алкоголем. Усі спроби міської ради та активістів припинити роботу кіоску результатів не дали. Власником торгової точки, за інформацією Агашкова, є колишній силовик.

Вирок не набрав законної сили, його ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.