Операцію завершено, ще одна дитина ростиме щасливою

З-під його скальпеля діти виходять красунями і красенями. За кілька років нерідко й батьки забувають, з якого боку у дитини була щілина губи чи піднебіння. Він проводить 700-800 операцій на рік і до нього батьки з усієї України записуються у чергу ще під час вагітності, як тільки на УЗД побачили, що у маляти є щілина. У нього є своя техніка усунення таких вроджених вад, яку він напрацював, познайомившись з пластичною хірургією в клініках ІталіЇ, Бельгії і Франції...

Мова йде про дитячого пластичного хірурга Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Остапа Могиляка, який вже майже 30 років успішно усуває вроджені дитячі вади і робить щасливими і дітей, і батьків.

Нині доволі часто народжуються діти з щілинами губи, альвеолярної дуги (звідки ростуть зуби), піднебіння з деформацією носа. Буває, що є якась одна вада, тоді вона усувається легше, а буває, що є цілий букет: усі вади разом. Утім, як каже хірург, всі ці вади успішно усуваються за умови, що батьки звернулися вчасно.

Нині у цієї дівчинки посмішка, як у голівудської зірки

«Якщо дитина народилася з щілиною губи, піднебіння чи альвеолярної дуги або має усі вади одночасно, батькам потрібно звернутися до хірурга у перший тиждень після народження, щоб закрити ці дефекти якнайшвидше. Губу, дугу і ніс – в 1-3 місяці, піднебіння – після 6-8 місяців. До року треба усунути всі дефекти і далі природа наздожене те, що недодала при народженні. Коли з такою дитиною батьки приходять пізно, у лицевому черепі вже наступили такі зміни, що природа вже не зможе наздогнати і виправити недодане», – каже Остап Могиляк.

За словами хірурга, тепер батьки записують дитину на операцію ще під час вагітності, якщо під час УЗД побачили щілину губи.

На консультації і операції до Остапа Могиляка їдуть з маленькими дітьми батьки зі всієї України. Скажімо, зараз батьки записуються у чергу на жовтень. Утім, бувають ситуації, коли підійшла черга на операцію, а дитина захворіла, тоді на її місце запрошують іншу, яка стоїть далі у черзі.

Дитячий пластичний хірург Остап Могиляк

За словами Остапа Могиляка, батьки приходять до Центру з такими дітьми пригнічені, налякані, з почуттям провини (хоч їхньої вини у цьому нема). Їм соромно і незручно таких дітей показати знайомим і навіть рідним. І як змінюються їхні настрої, почуття і відчуття вже після першої операції. Діти з найважчими щілинами, але яких прооперували вчасно, отримують чудовий результат – приблизно через рік від їхніх вад не залишається і сліду.

Дівчинку, яка вище на фото, прооперували чотири роки тому. Це був складний випадок, бо у неї був букет дефектів: щілини губи, альвеолярної дуги, піднебіння з деформацією носа. Дитині вчасно зробили пластичну операцію верхньої губи, альвеолярної дуги і носа. Відомий львівський ортодонт Зіад Заза провів корекцію зубного ряду, що дозволило підготувати верхню щелепу до аутоімплантації кістки, взятої з клубової ділянки. На місці, де не було зубів, поставили імпланти і зараз у дівчинки голівудська посмішка. Ніхто й не здогадається, що у неї було кілька важких вроджених вад.

За словами Остапа Могиляка, оті щасливі усміхнені діти – це результат успіху всієї команди, адже такі діти після операцій вимагають особливого виходжування.

«Якщо ми оперуємо дитинку 1,5 години, то так якби дорослого оперували 15 годин. Після таких операції маля потребує лагідного, плавного відновлення усіх життєвих функцій. Тож маленькими пацієнтами займаються не лише хірурги, а й анестезіологи, реабілітологи, педіатри. Тому щаслива усмішка дитини і радість в очах батьків – це результат зусиль всієї команди», – каже Остап Могиляк.