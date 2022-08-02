Дитячий онколог Роман Кізима зустрівся у США з онкохворими дітьми, які проходять там лікування

Керівник клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Роман Кізима провідав онкохворих українських дітей, які зараз проходять лікування у США, в клініці Св. Юди. Є надія, що всі вони після завершення лікування повернуться додому здоровими.

Дитячий онколог Роман Кізима наприкінці липня літав до Мемфісу у клініку Св. Юди, аби продовжити навчання, наукову роботу та взяти участь у клінічних розборах складних випадків дитячого раку. Заодно йому вдалося провідати маленьких пацієнтів, які зараз проходять лікування у клініці св. Юди.

Діти виїхали на лікування за кордон у перші місяці війни. Більшість дітей, як розповів Роман Кізима, евакуювали до клінік Європи, а діти з рідкісними захворюваннями і ті, які потребували дуже індивідуалізованого лікування, полетіли до США. Клініка св. Юди присилала за українськими онкохворими дітьми спеціальний літак, який забирав їх з медичного хабу у Польщі.

«У клініці св. Юди зараз лікують вісім дітей з різних регіонів України. Ще ніколи одночасно у цій клініці не лікувати стільки українських дітей. У нас була домовленість медична і політична з лікарнею Св. Юди. І ми за пришвидшеною процедурою змогли відправити їх до США», – каже Роман Кізима.

За словами дитячого онколога, стан здоров’я більшості дітей хороший, у декого є складний етап лікування. Хвороби, які діагностували у дітей, швидко не лікуються, але є надія, що після завершення лікування, всі вони будуть здоровими.

Лікування і проживання для маленьких пацієнтів з України та їх рідних безкоштовне. Вони живуть у красивому будинку неподалік клініки, в якому створено хороші умови для проживання, а на процедури до клініки їх возять спеціальним транспортом.

До слова, у клініці святого Юди у Мемфісі безкоштовно лікують дітей з різних країн світу. Її річний бюджет становить понад мільярд доларів. Але держава на потреби клініки не витрачає ні цента. 75% витрат покривають за рахунок пожертвувань американців, решту – страхові компанії і гранти.

Нині ця клініка – єдина у США, яка займається виключно дитячими онкологічними захворюваннями і має власний потужний дослідницький центр. Вона досягла такого рівня розвитку, що у ній безкоштовно стажуються лікарі і лікуються діти з різних країн світу. За статистикою клініки, дев'ять важкохворих дітей з 10 одужують.