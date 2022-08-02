Дитячий онколог зі Львова провідав хворих українських дітей у США
Є надія, що після завершення лікування всі вони повернуться додому здоровими
Керівник клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Роман Кізима провідав онкохворих українських дітей, які зараз проходять лікування у США, в клініці Св. Юди. Є надія, що всі вони після завершення лікування повернуться додому здоровими.
Дитячий онколог Роман Кізима наприкінці липня літав до Мемфісу у клініку Св. Юди, аби продовжити навчання, наукову роботу та взяти участь у клінічних розборах складних випадків дитячого раку. Заодно йому вдалося провідати маленьких пацієнтів, які зараз проходять лікування у клініці св. Юди.
Діти виїхали на лікування за кордон у перші місяці війни. Більшість дітей, як розповів Роман Кізима, евакуювали до клінік Європи, а діти з рідкісними захворюваннями і ті, які потребували дуже індивідуалізованого лікування, полетіли до США. Клініка св. Юди присилала за українськими онкохворими дітьми спеціальний літак, який забирав їх з медичного хабу у Польщі.
«У клініці св. Юди зараз лікують вісім дітей з різних регіонів України. Ще ніколи одночасно у цій клініці не лікувати стільки українських дітей. У нас була домовленість медична і політична з лікарнею Св. Юди. І ми за пришвидшеною процедурою змогли відправити їх до США», – каже Роман Кізима.
За словами дитячого онколога, стан здоров’я більшості дітей хороший, у декого є складний етап лікування. Хвороби, які діагностували у дітей, швидко не лікуються, але є надія, що після завершення лікування, всі вони будуть здоровими.
Лікування і проживання для маленьких пацієнтів з України та їх рідних безкоштовне. Вони живуть у красивому будинку неподалік клініки, в якому створено хороші умови для проживання, а на процедури до клініки їх возять спеціальним транспортом.
До слова, у клініці святого Юди у Мемфісі безкоштовно лікують дітей з різних країн світу. Її річний бюджет становить понад мільярд доларів. Але держава на потреби клініки не витрачає ні цента. 75% витрат покривають за рахунок пожертвувань американців, решту – страхові компанії і гранти.
Нині ця клініка – єдина у США, яка займається виключно дитячими онкологічними захворюваннями і має власний потужний дослідницький центр. Вона досягла такого рівня розвитку, що у ній безкоштовно стажуються лікарі і лікуються діти з різних країн світу. За статистикою клініки, дев'ять важкохворих дітей з 10 одужують.