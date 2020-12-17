У четвер, 19 грудня, у прокат вийшов такий рідкісний на пандемічних кіноекранах блокбастер «Диво-жінка 1984». Ця картина є сиквелом однойменного фільму 2017 року про супергероїню з коміксів DC, другим повнометражним фільмом присвяченим героїні та восьмим за рахунком з кіновсесвіту DC. Прем'єру відкладали декілька разів і вже ніхто не вірив, що фільм вийде у 2020 році.

Події фільму розгортаються у середині 80-х років минулого століття. Диво-жінка (ізраїльська актриса та модель Галь Гадот) опиняється на території Радянського Союзу та знаходить собі нового ворога в особі Гепарда. Антагоністкою стала британська антропологиня Барбара Енн Міневра (Крістен Віг).

Доля сиквелу була вирішена відразу після виходу першого фільму. Режисеркою залишилась Петті Дженкінс. Також не було сумнівів щодо того, що Галь Гадот має залишитись у головній ролі. А от Крістен Віг («Де ти поділась, Бернадетт?») вперше стане героїнею коміксів. Ця роль їй перепала після того, як від неї відмовилась Ема Стоун («Ла-ла-ленд»).

Загалом про Диво-жінку планують зняти три фільми.

Хто така Диво-жінка?

Диво-жінка була народжена Іпполітою, царицею дивовижного світу Теміскіри. Цариця назвала дівчинку Діаною. Діана виросла, залишила Теміскіру та подалася у США, де репортери нарекли її Диво-жінкою – богинею істини. Диво-жінка є супергероїнею американських коміксів, виданих DC Comics. Цей персонаж є членом-засновником Ліги справедливості. Вона вперше з'явилася в у жовтні 1941 року.

Американський психолог і письменник Вільям Моултон Марстон (псевдонім: Чарльз Моултон) та художник Гаррі Г. Пітер бути тими, хто створив Диво-жінку. Дружина Марстона, Елізабет, та їх супутниця життя Олів Бірн вважаються його натхненням для появи персонажа. Історія їх стосунків та створення коміксу, який відразу назвали феміністичним, змальована у прекрасному фільмі Анджели Робінсон «Професор Марстон та його Диво-жінки».

Кадр з фільму

Персонаж Диво-жінки – знакова фігура в популярній культурі, яка була адаптована до різних засобів масової інформації. 21 жовтня відзначається День Диво-жінки.

Що таке всесвіт DC?

DC Comics (заснована у 1934 як National Allied Publications) — одна з найбільших і найуспішніших компаній, яка працює на американському ринку коміксів. Вона є видавничим відділом DC Entertainment Inc., що є дочірньою компанією Warner Bros. DC Comics займає (за даними на 2011 рік) близько 31,50% ринку коміксів в Америці, а його давній та найголовніший суперник - Marvel Comics близько 45%. Супергероями Всесвіту DC є знамениті Супермен, Бетмен та інші герої.

Як знімали «Диво-жінку 1984»?

Кадр з фільму

Щоб отримати ролі амазонських спортсменок претендентки мали подолати смугу перешкод, продемонструвати гімнастичні навички та скласти тест з плавання.

Для зйомок у фільмі з Великобританії на острів Тенерифе літаком переправили 15 коней. Після перельоту їх перевезли на поромі на острів Фуертевентура для зйомок. Це були фризькі, андалузькі та лузітанські коні.

Відділ костюмів фільму, яким керувала Лінді Геммінґ, підготував одяг для близько 1100 акторів масовки під час зйомок у Вашингтоні, 1350 – у Великобританії та 400 – в Іспанії. Усього ж було підібрано костюми для 2850 акторів масовки. Увесь процес від замислу до зйомок зайняв понад 18 місяців. У відділі костюмів працювало більш як 100 осіб, а також 48 перукарів та гримерів.

Кінострічка 2017 року стала першим високобюджетним проектом про супергероїв з жіночим персонажем у головній ролі.

Головну героїню могли зіграти Сандра Буллок, Кейт Бекінсейл, Рейчел Білсон, Міша Бартон, Сара Мішель Геллар, Єва Грін, Джессіка Біл, Крістен Стюарт і Крістіна Хендрікс. У 2005 році Анджеліні Джолі запропонували роль Диво-жінки, але актриса відмовилася. У 2015 році кандидатура Джолі вже розглядалася на позицію режисера.

Кадр з фільму

Прокатники встигли назвати реліз фільму справжнім дивом, адже великі студії відклали більшість великобюджетних та багатообіцяючих прем’єр до кращих часів. Тож з прем’єрою «Диво-жінки 1984» пов’язані сподівання індустрії призбирати ресурсів для того, аби пережити січневий локдаун. Так що це може стати однією із причин піти у кіно. Почачимо, чи зможе супергероїня врятувати кінопрокат.