«Ми маємо один з найменших рівнів антисемітизму в Європі».

Синагога «Якоб Гланцер Шул» може стати культурним центром під час ревіталізації цієї дільниці

У Львові впродовж цього тижня проводять Дні їдишу та міжкультурного діалогу. 13-20 грудня у місті заплановані події, дискусії та обговорення збереження культурної спадщини, ревіталізації єврейської дільниці у середмісті та порозуміння культур.

«Захід проходить під девізом-символом, яким є слово ДІАЛОГ (Дружба, Ініціатива, Аргументація, Люди, Об'єднання, Глузд), а корінням сягає 2013 і 2015 років, коли ЛТЄК ім. Шолом Алейхема вже проводило «Дні їдишу», котрі отримали резонанс і призвели навіть до повстання у Львові курсів і програми вивчення цієї мови та пов’язаної з нею культури», — повідомляють організатори.

Учасникам покажуть фільм про колишню єврейську дільницю, виставку-перформанс «Тіні Кракідалів», спектакль гуморесок «Шмонсес діалоги», прогулянки Львовом і цікаві розповіді про його історію. Під час зустрічей заплановані включення з Канади, Ізраїлю, Нідерландів, Києва та Одеси.

Також запланована презентація брошури про синагогу Якоб Гланцер Шул на вул. Вугільній. Ця унікальна львівська пам’ятка пережила окупацію і зараз може стати опорним пунктом ревіталізації дільниці — культурно-освітнім центром, що об’єднає людей та ідеї.

Слухачі зможуть доєднатися до подій в онлайн-режимі. З програмою можна ознайомитися тут.