Львівщина одна з найпопулярніших областей для релокації бізнесу в час війни

У 2023 році Львівська обласна військова адміністрація продовжила дію Програми підтримки бізнесу на період воєнного стану. Для цього передбачили 50 мільйонів гривень. Про це 12 січня повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

За його словами, за ці кошти планують допомогти близько 300 підприємствам та створити 1000 нових робочих місць.

Програма передбачає три напрями підтримки:

надання фінансової допомоги підприємствам, які переїхали на Львівщину з інших областей та зареєструвалися тут;

ваучерна підтримка бізнесу: ваучери на маркетингові послуги (до 60 тис. грн), сертифікацію продукції (до 100 тис. грн), участь у закордонних виставково-ярмаркових заходах (до 100 тис. грн) чи перекваліфікацію працівників та присвоєння або підтвердження професійних кваліфікацій (до 30 тис. грн)

надання до 500 тис. грн фінансової допомоги на закупівлю обладнання підприємствам харчової, легкої, машинобудівної, деревообробної промисловості.

За умови реєстрації на території Львівської області підприємства отримають фінансову допомогу 100 тис. грн. А при створенні не менше 20 нових робочих місць сума фінансової підтримки подвоюватиметься. Також фінансова допомога релокованим підприємствам дублюватиметься фондом Western NIS Enterprise Fund інвестиційної компанії Horizon Capital.

«Тобто в сумі релоковане підприємство зможе отримати фінансову допомогу 200 або 400 тис. грн. Релокований бізнес може подавати заявку згідно з вимогами Програми у департамент економічної політики Львівської ОВА», – додав керівник департаменту економічної політики Львівської ОВА Степан Куйбіда.

Детальнішу інформацію можна дізнатися тут.