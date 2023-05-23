Чим швидше хворого з інсультом доставлять до спеціалізованої лікарні, тим більше у нього шанмів вибратися з недуги

До львівської лікарні св. Пантелеймона з різницею у два дні «швидка» доставила з Яворівського району двох чоловіків з ішемічним інсультом. Одному пацієнтові – 37 років, другому –47. Обоє військовослужбовці.

«Попри молодий вік стреси воєнного часу не минулись безслідно і розвинулась тяжка хвороба – інсульт. Обом успішно проведена механічна тромбектомія», – повідомив у Facebook нейрохірург, професор кафедри невропатології і нейрохірургії Львівського національного медуніверситету ім.Данила Галицького Андрій Нетлюх.

Професор розповів ZAXID.NET, що спершу до лікарні св. Пантелеймона «швидка» доставила 47-річного чоловіка. У Новояворівській центральній лікарні йому надали медичну допомогу – ввели препарат для розчинення тромба і скерували до медзакладу, де йому можуть надати спеціалізовану допомогу. Чоловіка прооперували. Тромб знаходився на розгалуженні внутрішньої сонної артерії і мав довжину майже 2,5 см. До затромбованої судини нейрохірурги добралися спеціальним інструментом – мікрокатетером. Через нього ввели стент, який розкрився у судині, захопив тромб і забрав з судини.

37-річного чоловіка також з Яворівщини «швидка» доставила через два дні. Він прокинувся вранці вже з симптомами інсульту. Оскільки точно невідомо, коли саме стався інсульт, йому не вводили препарат для розчинення тромба.

«Препарат для розрідження крові безпечно можна вводити, якщо від моменту інсульту минуло не більше 4,5 години. Якщо пройшло більше часто, або точно не відомо, коли стався інсульт, то його вводити не можна», – пояснив Андрій Нетлюх.

37-річного військовослужбовця також прооперували. Обох пацієнтів з реанімації вже перевели у відділення, їхній стан стабілізувався. Вони при свідомості, говорять, з’явилися рухи у кінцівках. З ними займаються реабілітологи. І вони отримують ліки, які запобігають повторному інсульту. За словами професора Андрія Нетлюха, ризик виникнення повторного інсульту дуже високий, особливо у перші два-три тижні.

Аби звести до мінімуму негативні наслідки інсульту, професор радить пацієнтів з інсультами якомога швидше доставляти до спеціалізованих медичних закладів.

«Кожна людина, починаючи від школяра, повинна знати: якщо в когось із рідних, знайомих чи незнайомих людей погіршилися мова, свідомість, рухи в кінцівках, перекосилося обличчя, слід негайно викликати «швидку». Якщо хворого з інсультом доставлять до лікарні до 4,5 годин, то йому можна ввести препарат, який ефективно майже у 60% пацієнтів розчиняє тромб і цього достатньо, аби уникнути важких наслідків. Коли ж доставлять хворого до 6 годин, це безпечний час для видалення тромба. Якщо до 24 годин, то лише кожному 10 пацієнту може бути показана така операція», – каже професор.

За його словами, інсульт нині помолодшав, зокрема, й через війну. Нервове і фізичне напруження не проходить безслідно й інсульт у 35-37 років нині вже не рідкість.