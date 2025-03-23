Домашні сосиски у пухкому тісті. Рецепт дня0
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Сосиски в тісті – це простий і смачний варіант для швидкого перекусу, який підходить для будь-якої нагоди. Приготувати їх вдома дуже легко, і ви точно будете задоволені результатом.
Інгредієнти:
- білий кунжут за смаком;
- молоко – 200 мл;
- борошно пшеничне – 500 г;
- цукор – 50 г;
- вершкове масло – 50 г;
- сіль за смаком;
- сосиска за смаком;
- сухі дріжджі – 6 г;
- чорний кунжут за смаком;
- яєчний жовток – 2 шт.
Спосіб приготування:
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У мисці розчиніть дріжджі в теплому молоці, додайте цукор. Накрийте миску рушником і залиште на 15 хвилин в теплому місці, пише «24 Канал».
До готової опари додайте сіль, борошно та жовток, замісіть тісто. Потім розкачайте його в пласт і наріжте на тонкі довгі шнурочки. Кожен шнурок обмотайте навколо сосиски по спіралі та викладіть на деко.
Змастіть булочки жовтком і посипте кунжутом. Випікайте при 190°C протягом 20 хвилин.