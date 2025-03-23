Сосиски в тісті – це простий і смачний варіант для швидкого перекусу, який підходить для будь-якої нагоди. Приготувати їх вдома дуже легко, і ви точно будете задоволені результатом.

Інгредієнти:

білий кунжут за смаком;

молоко – 200 мл;

борошно пшеничне – 500 г;

цукор – 50 г;

вершкове масло – 50 г;

сіль за смаком;

сосиска за смаком;

сухі дріжджі – 6 г;

чорний кунжут за смаком;

яєчний жовток – 2 шт.

Спосіб приготування:

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У мисці розчиніть дріжджі в теплому молоці, додайте цукор. Накрийте миску рушником і залиште на 15 хвилин в теплому місці, пише «24 Канал».

До готової опари додайте сіль, борошно та жовток, замісіть тісто. Потім розкачайте його в пласт і наріжте на тонкі довгі шнурочки. Кожен шнурок обмотайте навколо сосиски по спіралі та викладіть на деко.

Змастіть булочки жовтком і посипте кунжутом. Випікайте при 190°C протягом 20 хвилин.