Дорогу до залізничного вокзалу у Львові реконструюють за 90 млн грн

Головні ремонти у Львові в 2020 році.

Під час реконструкції підрядник має зрізати дерева, замінити дорожнє покриття та комунікації, відремонтувати тротуари, встановити тактильні плитки та ін.

ЛКП «Львівавтодор» уклав договір на реконструкцію вул. Чернівецької, що веде до головного залізничного вокзалу Львова. Загальна вартість реконструкції становить 89,9 млн грн, роботи виконуватиме ТзОВ «Вельт Капітал».

Повідомлення про укладення договору оприлюднили 20 березня у системі публічних закупівель ProZorro. Загалом участь у тендері взяли участь чотири компанії: ТзОВ «НВП Шляхбуд», ТзОВ «Вельт Капітал», ТОВ «Онур», ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1».

До слова, пропозиція ТОВ «Онур», яке саме проводить реконструкцію площі Двірцевої, всього на 100 тис. грн відрізнялась від пропозиції фірми «Вельт Капітал», що перемогла на тендері.

Згідно з укладеним договором, ТзОВ «Вельт Капітал» проводитиме реконструкцію вул. Чернівецької близько двох років.

Під час реконструкції підрядник має замінити дорожнє покриття та комунікації, відремонтувати тротуари та встановити тактильні плитки, прокласти велодоріжку, встановити вуличні меблі, зупинки громадського транспорту, освітлення та ін.

Також на вул. Чернівецькій мають зрізати 200 дерев, зокрема липи, що ростуть вздовж трамвайної колії, та висадити нові кущі та дерева. Начальниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова розповіла ZAXID.NET, що липи є у поганому стані, у них пошкоджене коріння, тому їх варто замінити. Замість лип вздовж трамвайної колії хочуть висадити платани, а також декоративні дерева вздовж пішохідної частини.

Згідно даними бізнес-пошукової системи YouControl, фірма «Вельт Капітал» зареєстрована у Львові, її основним видом діяльності є будівництво житлових та нежитлових будівель. Її засновницею є Тетяна Павленко. Ця фірма уже ремонтувала вул. Корнякта та вул. Ботанічну.