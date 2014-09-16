ДП «Львіввугілля» замовило насоси на понад ₴16 млн у фірми 23-річної киянки

Державне підприємство «Львіввугілля» за результатами відкритих торгів замовило шість насосних станцій загальною вартістю 16,4 млн грн у ТОВ «Ланс Груп», яке належить молодій киянці. Про це повідомило антикорупційне видання «Наші гроші. Львів» з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Замовили насосні станції СНД 200/32-05. Єдиним конкурентом «Ланс Груп» було «Промелектро Київ» з пропозицією на 0,5% дорожчою. Обидві фірми пропонували насосні станції виробництва «Новгородського гідро-механічного заводу» (м. Торецьк), надавши тендерному комітетові листи про представництво, видані заводом з різницею в кілька днів.

Вартість однієї насосної станції становитиме 2,73 млн грн. Раніше «НГ. Львів» повідомляло, що 2014 році «Львіввугілля» купувало такі ж насосні станції по 1,3 млн грн. У серпні 2017 року ДП «Селидіввугілля», до прикладу, замовило їх у вже згаданого виробника «Новгородського гідро-механічного заводу» по 1,9 млн грн.

ТОВ «Ланс Груп» було створене в 2015 році. Компанія перемагала виключно на торгах «Львіввугілля», від якого вже отримала замовлень на понад 20 млн грн. В Prozorro відсутні документи, які б підтверджували наявність матеріально-технічної бази у фірми.

Статутний капітал «Ланс Груп» становить лише 1 тис. грн, а його власницею та директоркою є 23-річна мешканка Києва Вікторія Леванівна Тодчук. До неї власником був мешканець села Свинарка в Черкаській області Сергій Кутний. Також людина з таким же ПІБ – Вікторія Леванівна Тодчук – є директоркою та власницею ТОВ «Сінекс Трейдінг», створеного п'ять місяців тому.