Затверджений план ремонту та заміни теплових мереж Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ не виконується

Опалювальний сезон у містах Новояворівськ та Новий Розділ на Львівщині знову під загрозою зриву. На ТЕЦ, які забезпечують теплом ці міста, не проведені необхідні роботи. ЛОДА звертатиметься до уряду та НАК «Нафтогаз України» про виділення додаткових коштів – близько 20 млн грн.

Про це йшлося у п’ятницю, 6 серпня, під час засідання Міжвідомчої робочої групи з підготовки об’єктів до опалювального сезону під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Голова ЛОДА Максим Козицький розповів, що затверджений план щодо ремонту та заміни теплових мереж Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ не виконується. Працівники переведені на триденний робочий тиждень, відбувається скорочення.

Зокрема, комісія ЛОДА зафіксувала, що теперішня компанія-управитель «Нафтогаз Тепло» (дочірня компанія НАК «Нафтогаз України») не провела поточний ремонт парового котла, не завершила ремонт парової турбіни, не здійснила випробування котлів після ремонту, повірку засобів вимірювальної техніки та не відновила ізоляцію теплових мереж на Новороздільській ТЕЦ. На Новояворівській ТЕЦ не здійснено поточного ремонту підігрівачів мережі води, не виконано заміни підшипників на двигуні вентиляторів, не проведено заміну аварійних ділянок мережевих трубопроводів.

«Фактично не ведуться роботи із ремонту трубопроводів, аварійний стан яких спричинив найбільші перебої з теплопостачанням упродовж опалювального сезону у минулому році. Основна проблема також в тому, що від осені 2020 року АРМА не передала, а ТОВ «Нафтогаз Тепло» не перебрало в управління теплові мережі в Новояворівську», – заявив Максим Козицький.

Тому ЛОДА звернеться до НАК «Нафтогаз України» та Кабміну про виділення фінансування для підготовки Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ до опалювального сезону. Як повідомили ZAXID.NET в обласній держадміністрації, йдеться про суму близько 20 млн грн.

Як писав ZAXID.NET, теплоелектроцентралі у Новому Роздолі та Новояворівську фактично належать фірмам братів Ярослава та Богдана Дубневичів ТОВ «Енергія-Новояворівськ», ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «Енергія».

На початку 2018 року у Львові правоохоронці затримали кількох посадовців цих фірм за підозрою у крадіжці газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн, який, згідно з даними слідства, незаконно використали на ТЕЦ. Опісля суд арештував обидві теплоелектроцентралі. Їх майнові комплекси передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яке визначило для них нового управителя – маловідому київську фірму «Гарант Енерго М». Однак за понад рік керування приватне підприємство «Гарант Енерго М» не змогло налагодити теплопостачання у цих двох містах, заборгувало понад 380 млн грн за спожитий газ, також з ТЕЦ почали масово звільнятися працівники, яким не виплачували заробітну плату.

Восени 2019 року АРМА змінило управителя Новояворівської та Новороздільскої ТЕЦ. Новим управителем стала дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» – ТОВ «Нафтогаз Тепло». ТЕЦ забезпечують теплопостачання, а також електропостачання міст Новояворівськ та Новий Розділ, у яких проживає майже 60 тис. мешканців.