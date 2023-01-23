Дві українські пам'ятні монети визнали найкращими на міжнародному конкурсі Coin of the Year («Монета року»). Про це повідомили у Національному банку України.

Першу нагороду отримала срібна монета номіналом 10 грн. Вона називається «25 років Конституції України». Автором ескізу є київський художник Владислав Яровий. Він створив пам'ятну монету як пазл, деталі якого поєднують цитати статтей Конституції, а силуетні постаті уособлюють народ України.

Друга монета – номіналом 5 грн – називається «До 30-річчя незалежності України». Її визнали найхудожнішою серед усіх конкурсантів. Автором ескізу є український художник Олег Шупляк, якого знають за серією картин «Двозори». На монеті поєднані безкрайні мальовничі поля, над якими летять лелеки, а з іншого боку – кольорова вишивана стрічка, що символізує код нації та нагадує переплетіння спіралей ДНК.

Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу та перемогли у двох номінаціях конкурсу "Монета року" видання World Coin News.



Ми дякуємо авторам монет за творчий пошук, завдяки якому народжуються символи, що вражають увесь світ!

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«Українські монети розповідають світу про нашу вільну незалежну державу, право на існування та територіальну цілісність якої нині ми відстоюємо на полі бою. Ми вдячні міжнародним експертам за увагу до України та високу оцінку наших пам’ятних монет, це є дуже цінним для нас», – прокоментував заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

Міжнародний конкурс «Монета року» провели вже в 40-й раз. У ньому взяли участь близько 2,3 тис. монет з усього світу. На першому етапі відібрали 100 монет – по 10 на кожну номінацію. До списків потрапили 7 монет з України, з яких 2 стали переможцями.