Двоє львів’ян змагаються за звання найкращого вчителя України

Переможець конкурсу отримає 250 тис. грн

СуспільствоСофія Лазуркевич, 16 серпня7690

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Двоє львів’ян змагаються за звання найкращого вчителя України
фото ілюстративне
У вересні у Львові відбудеться фінал конкурсу, де визначать переможця, що отримає 250 тис. грн

Двоє львівських вчителів увійшли до півфіналу конкурсу Global Teacher Prize Ukraine. Як йдеться у офіційному повідомленні конкурсу, викладач музики спеціалізованої музичної школи-інтернату імені Соломії Крушельницької Тарас Ільчук та викладач інформатики СЗШ №18 Андрій Олексишин увійшли до ТОП-50 вчителів у рамках конкурсу.

До півфіналу конкурсу також увійшли двоє вчителів з Львівської області. Зокрема, вчителька української мови загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт. Добротвір Олеся Браташ та вчителька інформатики, літературного читання та української мови у початковій школі Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Анна Савіцька.

31 серпня журі обиратиме ТОП-10 вчителів. До складу журі, що обиратиме 10 фіналістів, входять представники EdCamp, EdEra, Microsoft, Impact Hub Odessa, !FEST/Школа вільних і небайдужих, Цифрове видавництво MCFR. У вересні у Львові відбудеться фінал конкурсу, де визначать переможця, що отримає 250 тис. грн.

Як відомо, Global Teacher Prize – це світовий конкурс учителів, які зробили видатний внесок у професію. Національну премію в Україні ініціювала громадська спілка «Освіторія» у 2017 році. Мета – не лише популяризувати новаторські підходи в освіті, а й підняти престиж професії. Торік найкращим вчителем України став Пауль Пшенічка з Чернівців.

У 2016 році вчителька з Кропивницького Ганна Дудич вийшла у фінал всесвітнього конкурсу Global Teacher Prize. Вона потрапила у топ-50 кращих у світі педагогів.

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