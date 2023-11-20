Оголошено нову дату прем'єри другої частини фільму Дені Вільньова «Дюна». Стрічка вийде 1 березня 2024 року, хоча раніше старт прокату був запланований на 15 березня 2024 року. Про це неодноразово оголошувала студія Warner Bros. Проте довгоочікувана картина вийде на два тижні раніше.

Це вже друге перенесення дати виходу фільму у прокат. Нагадаємо, що автори обіцяли випустити фільм 3 листопада 2023 року, проте через страйк акторів та сценаристів у США дату прем’єри перенесли.

Страйк сценаристів розпочався у травні 2023 року, 14 липня до нього також доєдналися актори. Цей протест є історичною подією, адже голлівудські актори уперше за 40 років вийшли на страйк і вперше за 60 років страйкують разом зі сценаристами.

Через страйк актори не можуть брати участь у прес-конференціях, відвідувати прем’єри та давати інтерв'ю для промоції фільму. Зіркі «Дюни», окрім Тімоті Шаламе, а саме Зендея, Остін Батлер, Флоренс П'ю, Ребекка Фергюсон, Хав'єр Бардем, Дейв Баутіста, Крістофер Вокен, Леа Сейду, не могли промотувати фільм.

«Дюна 2» розкаже про подорож Пола Атріда та фременів. Вони мають помстися заколотникам, які знищили родину Пола. Йому доведеться обирати між коханням та боротьбою. Порівняно з першою частину, глядачам обіцяють більше видовищності та динаміки.