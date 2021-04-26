DZIDZIO оголосив про розлучення з дружиною після 20 років стосунків
Пара не живе разом 9 місяців і готується до офіційного розлучення
Співак Михайло Хома, який виступає під псевдонімом DZIDZIO, розлучається зі дружиною Ярославою Хомою після 20-ти років стосунків. Про це він повідомив у програмі «Світське життя» на каналі «1+1».
«Тема важка. Ми домовились розлучитися, давно вже. Тому ми тільки хочемо зробити це гарно, красиво. Ми це прийняли тверезо, розумно, обдумували і зрозуміли, що це буде найкраще», – розповів Михайло Хома.
Він пояснив, що вони познайомилися, коли були ще дітьми і не розумілися в стосунках. Тепер, каже співак, пара домовилась відпустити одне одного. 37-річна Slavia наразі ніяк не прокоментувала заяву DZIDZIO.
Зазначимо, що Михайло та Ярослава Хома були разом близько 20 років, із них у шлюбі – 8 років. Пара разом вчилася в університеті культури, а потім виступала у гурті «Друзі». У 2010 році Михайло Хома створює власний гурт та починає виступати під псевдонімом DZIDZIO.