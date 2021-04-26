Ярослава Хома та та Михайло Хома були разом близько 20 років, із них у шлюбі – 8 років

Співак Михайло Хома, який виступає під псевдонімом DZIDZIO, розлучається зі дружиною Ярославою Хомою після 20-ти років стосунків. Про це він повідомив у програмі «Світське життя» на каналі «1+1».

Останні кілька місяців дружина DZIDZIO також співачка Slavia у своїх інтерв’ю неодноразово говорила про складні стосунки з чоловіком. Зокрема, у інтерв’ю YouTube-каналу « Олицкая» вона розповіла, що 37-річний Михайло Хома не підтримував її бажання стати співачкою та не допомагав під час старту її кар’єри. Також вона натякала на можливі зради DZIDZIO та небажання мати дітей.

Сам DZIDZIO тривалий час інтерв’ю дружини не коментував, утім 24 квітня в інтерв’ю Катерині Осадчій повідомив, що пара не живе разом 9 місяців і готується до офіційного розлучення.

«Тема важка. Ми домовились розлучитися, давно вже. Тому ми тільки хочемо зробити це гарно, красиво. Ми це прийняли тверезо, розумно, обдумували і зрозуміли, що це буде найкраще», – розповів Михайло Хома.

Він пояснив, що вони познайомилися, коли були ще дітьми і не розумілися в стосунках. Тепер, каже співак, пара домовилась відпустити одне одного. 37-річна Slavia наразі ніяк не прокоментувала заяву DZIDZIO.

Зазначимо, що Михайло та Ярослава Хома були разом близько 20 років, із них у шлюбі – 8 років. Пара разом вчилася в університеті культури, а потім виступала у гурті «Друзі». У 2010 році Михайло Хома створює власний гурт та починає виступати під псевдонімом DZIDZIO.