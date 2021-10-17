Ельзаський пиріг на листковому тісті. Рецепт дняКатерина Сліпченко, 0
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Зазвичай знаменитий ельзаський пиріг печеться на пісочній основі. Проте пропонуємо зробити його на готовому листковому тісті. Дуже смачно та просто.
Інгредієнти:
- 300 гр. листкового тіста,
- 50 гр. мигдалю (пластівці),
- 1 ч.л.кориці,
- 1 ст.л. цукру,
- 1 кг яблук
Для заливки:
- 200-250 мл. вершків,
- три яйця,
- 1,5 ст.л. крохмалю,
- 3/4 склянки цукру (можна менше, залежить від того, наскільки солодкими є яблука),
- 0,5 ч.л. кориці.
Тісто розморозити, розкачати та викласти у форму так, щоб утворились досить високі бортики. Посипати тісто мигдалевими пластівцями та цукром з корицею.
Яблука очистити від шкірки і насіння. Розрізати яблука на 8 часточок, проте не ділити на окремі скибки, а викласти на тісто половинками, хоч і розрізаними.
Розігріти духовку до 180Co. Поставити пиріг в нагріту духовку на 30-35 хвилин.
Змішати все для заливки та трохи збити.
Дістати з духовки пиріг, залити кремом поверх яблук, посипати мигдалевими пластинками та повернути в духовку ще на 25-30 хвилин.
Коли пиріг вистигне, можна посипати його цукровою пудрою.
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