Зазвичай знаменитий ельзаський пиріг печеться на пісочній основі. Проте пропонуємо зробити його на готовому листковому тісті. Дуже смачно та просто.

Інгредієнти:

300 гр. листкового тіста,

50 гр. мигдалю (пластівці),

1 ч.л.кориці,

1 ст.л. цукру,

1 кг яблук

Для заливки:

200-250 мл. вершків,

три яйця,

1,5 ст.л. крохмалю,

3/4 склянки цукру (можна менше, залежить від того, наскільки солодкими є яблука),

0,5 ч.л. кориці.

Тісто розморозити, розкачати та викласти у форму так, щоб утворились досить високі бортики. Посипати тісто мигдалевими пластівцями та цукром з корицею.

Яблука очистити від шкірки і насіння. Розрізати яблука на 8 часточок, проте не ділити на окремі скибки, а викласти на тісто половинками, хоч і розрізаними.

Розігріти духовку до 180Co. Поставити пиріг в нагріту духовку на 30-35 хвилин.

Змішати все для заливки та трохи збити.

Дістати з духовки пиріг, залити кремом поверх яблук, посипати мигдалевими пластинками та повернути в духовку ще на 25-30 хвилин.

Коли пиріг вистигне, можна посипати його цукровою пудрою.

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