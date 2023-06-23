Виконавці долучилися до ініціативи «Київстар» та «Повернись живим» «Нам тут жити»

Відомий український етно-гурт ДахаБраха задонатив фонду «Повернись живим» весь свій виторг за всеукраїнський тур на допомогу саперам. 1,1 млн грн з виступів гурту підуть на підтримку розмінувань деокупованих територій, повідомили у прес-службі «Повернись живим» у п'ятницю, 23 червня.

Виконавці передали кошти на спільну ініціативу «Київстар» та «Повернись живим» «Нам тут жити», яка потребує 175 млн грн для забезпечення 146 мобільних саперних груп. Групи розмінування займаються очищенням деокупованих територій від мін та снарядів.

«1 мільйон 100 тисяч гривень на розмінування країни задонатив гурт ДахаБраха. Музиканти перерахували усі кошти з продажу квитків із туру Україною, а це шість концертів! Дякуємо вам, друзі», – написали у прес-службі фонду.

Зазначимо, наразі приблизно 30% усієї України заміновано. Особливо небезпечною є ситуація на Запоріжжі та Херсонщині, на території якої вода з підірваної росіянами Каховської ГЕС розмила ворожі міни. Вибухові пристрої прямо загрожують життю та здоров'ю українців на звільнених територіях – понад 10 млн людей в Україні перебувають у небезпеці через мінну загрозу.