УЗД апарати допоможуть якісно і швидко діагностувати поранених

Міжнародна фармацевтична компанія AstraZeneca через United24 пожертвувала 400 000 доларів США на апарати УЗД, які допоможуть з якісною діагностикою поранених, повідомило 9 січня МОЗ України.

Апарати УЗД закуплять двох видів: стаціонарні та портативні.

«Ультразвукове дослідження – затребувана діагностика, завдяки якій можна безболісно, нешкідливо і швидко вивчити стан внутрішніх органів людини. Цим пояснюється широке застосування апаратів УЗД у всіх медичних сферах. Треба сказати, що за функціональністю портативні не відрізняються від стаціонарних, однак перші можна використовувати при обстеженні на догоспітальному етапі чи нетранспортабельних пацієнтів, що особливо актуально під час війни», – повідомила заступниця міністра з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Це вже другий внесок AstraZeneсa через United24. Уперше компанія задонатила 500 тис. доларів на автівки швидкої допомоги.