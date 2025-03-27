Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «GRA» («GreatRealArt»), організатором якого є Національна спілка театральних діячів України, оголосив лонгліст – список із 35 вистав, які продовжують боротьбу за головну театральну нагороду країни. Нагадаємо, це єдина в Україні театральна премія національного масштабу, яка щороку визначає найкращі вистави країни за прозорою системою відбору. Фестиваль не лише відзначає досягнення театрів. Цьогоріч кількість заявок стала рекордною за всю історію премії: до участі було допущено 135 вистав.

«Кількість заявок свідчить про надзвичайну активність театральної спільноти, попри всі виклики сьогодення… Особливо приємно, що цього року маємо багато заявок від танцювальних колективів, а також потужну присутність незалежних театрів. А географія учасників охоплює театри з 10 міст України. Найбільше – 11 вистав – від столичних колективів, вперше в лонглісті театр з Кропивницького. Попереду наступний етап відбору – перегляд експертами вистав лонгліста наживо і формування шортліста, тож хочу побажати їм вдалих поїздок і переглядів», – коментує директор фестивалю-премії Богдан Струтинський.

В лонглісті представлені 10 міст: Київ (11 вистав), Львів (10 вистав), Рівне (3 вистави), Суми (3 вистави), Одеса (2 вистави), Харків (2 вистави), Кропивницький (1 вистава), Кривий Ріг (1 вистава), Івано-Франківськ (1 вистава), Полтава (1 вистава). Він об’єднав вистави як відомих постановників, так і молодих митців. У списку також постановки іноземних режисерів – словенського режисера Томі Янежича та німецького хореографа і танцівника Райнера Річарда Бера.

У довгий список потрапили вистави за текстами таких сучасних українських авторів як Оксана Забужко, Ольга Мацюпа, Оксана Гриценко, Анастасія Косодій, Олег Михайлов, Ніна Захоженко, Люба Ільницька, Аліна Сарнацька та інших. До речі, Цьогоріч з’явилася нова номінація «За найкращий сучасний драматичний текст».

Попереду – наступний етап відбору, і вже влітку стане відомо, хто потрапить до шортліста та змагатиметься за перемогу VII Всеукраїнського фестивалю-премії «Гра».

Лонгліст (за абеткою):

За найкращу драматичну виставу великої сцени

Київський академічний драматичний театр на Подолі – вистава «Процес»

Кіровоградський академічний обласний музично-драматичний театр ім.М. Кропивницького – вистава «Житейське море. Суєта»

Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава «Птахи»

Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр – вистава «Параскева»

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава «Отелло»

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава «Самотній Захід»

За найкращу виставу для дітей, підлітків та сімейного перегляду

Інститут театральних інновацій «ПриСутність», Рівненський академічний обласний театр ляльок – вистава «Пілот і Маленький Принц»

Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – вистава «Пробудження весни»

Полтавський академічний обласний театр ляльок – вистава «Море повернеться»

Рівненський академічний обласний театр ляльок – вистава «Хлопчик зі скрипкою в серці»

Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна – вистава «Аліса в Дивокраї»

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу

Opera aperta – вистава «GAIA-24. Opera del Mondo»

Київський національний академічний театр оперети – вистава «На русалчин Великдень»

Львівський національний академічний театр опери і балету ім. С. Крушельницької – вистава «Діалоги кармеліток»

Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава «Червона рута» (на головному фото)

За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру

ADT Anthill dance theater – вистава «Anthill»

INSHA Dance Company – вистава « Д.І.М.»

Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху» – вистава «Записки божевільного»

Одеський академічний обласний театр ляльок – вистава «Брехня»

Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької – вистава «1984. Occupation»

За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів)

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка – вистава «Іntermezzo»

Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька – вистава «Камінь»

Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава «Я, «Побєда» і Берлін»

Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава «Буря»

Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна – вистава «Украдене щастя»

За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм

Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – вистава «1975»

Львівський академічний молодіжний театр імені Леся Курбаса – вистава «Коли цвіте полин»

Театр «Нафта» – вистава «Хтось такі як я»

Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. Афанасьєва – вистава «Калинова сопілка»

Кузнецова Катерина Олександрівна – вистава «ЇЇ MOVA»

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни