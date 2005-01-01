Фестиваль мобільного кіно у Львові оголосив переможців

На відвідувачів чекали кінопокази, воркшопи продюсерів, режисерів і документалістів, а також майстер-клас з мобільної фотографії

У Львові завершився фестиваль мобільного кіно. До конкурсної програми фестивалю відібрали 17 короткометражних фільмів від 20 учасників з Київщини, Харківщини, Донеччини, Полтавщини, Черкащини, Чернігівщини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини та Запоріжжя. Наймолодшому з них 16 років, найстаршій – 61.

Переможцями стали: «креативний дебют» – Анна Ільченко та Марина Верещака за фільм «Лірник»; «креативний погляд» – Андрій Максимович за фільм «Дотик»; «креативна композиція» – Саша Комісарова та Урі Собі за фільм «Fin del Mundo».

Призовий фонд Mobile Flix Fest – ₴20 тис. Лауреати також отримали абонемент на відвідування всіх заходів фестивалю Docudays UA у 2019 році.

До складу журі увійшли програмний директор Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Геннадій Кофман, відеограф hromadske.ua Богдан Кутєпов, оператор-постановник художніх та документальних фільмів Маркіян Канюка, засновник першого у Львові Кіноклубу Олег Яськів, режисер Андрій Приймаченко і програмна директорка Mobile Flix Fest Вікторія Бабенко.

Організаторами Mobile Flix Fest є Школа журналістики УКУ спільно з Міжнародним фестивалем про права людини Docudays UA за підтримки Британської ради.