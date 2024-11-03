У суботу й неділю, 9 та 10 листопада, у Львові, на території !FESTrepublic вперше відбудеться міжнародний фестиваль «Земля Поетів». Пів сотні подій об’єднають за два дні близько сотні учасників, з яких – шість десятків українських поетів і поеток всіх поколінь: від Ігоря Калинця – до Артура Дроня. «Поети творять націю», – під таким гаслом у третій листопад війни у Львові започаткують нову нову потужну традицію в сучасній українській культурі.

«Наша місія – бути ґрунтом, з якого проростають важливі сенси. Ми запросили на наш фестиваль поетів усіх поколінь, аби нагадати, що культура – це те, за що точаться війни та триває боротьба. Зрештою, «Земля Поетів» - це наша країна, яка тримається завдяки українському війську. Кожен, хто прийде на поетичний фестиваль, стане частинкою нової важливої традиції. Поети творять націю: сіють важливі українські сенси, які проростають міцною вірою в нашу Перемогу!», – вважає засновниця фестивалю «Земля Поетів» Мар'яна Савка.

Ми розповімо про те, чому цей фестиваль не варто пропустити.

Трохи цифр:

Дев’ять лауреатів Шевченківської премії візьме участь у поетичних читаннях, літературних тандемах та музичних перформенсах.

Фестиваль об’єднає шістдесят українських поетів і поеток всіх поколінь. Частина із них - чинні військові.

П’ять локацій. Усі події будуть розділені на п’ять тематичних локацій на !FESTrepublic. Зали отримали імена українських поетів-пророків: «Шевченко», «Франко», «Леся», «Стус» і «Антонич». Так, у «Шевченкові» відбуватимуться наймасштабніші презентації, зокрема вечірні концерти, а в «Антоничі» аудиторію збиратиме наймолодше покоління поетів та поеток.

350 тисяч гривень. Такою є ммета збору на нічні приціли для воїнів 225-го окремого штурмового батальйону.

Наживо можна буде почути вірші в авторському виконанні від Ігоря Калинця, Юрія Андруховича, Катерини Калитко, Дмитра Лазуткіна, Мар’яни Савки, Юлії Мусаковської, Ярини Чорногуз, Івана Малковича, Маріанни Кіяновської, Артура Дроня, Костянтина Москальця, Гриця Семенчука та інших. А ще, на «Землі Поетів» віртуально побуває і Сергій Жадан: читатиме вірші з екрану, бо, з огляду на військову службу, не зможе бути присутнім особисто.

Поетичну програму доповнить музична: концерти Юрія Андруховича із «Карбідо», Віктора Морозова та «Четвертого кута», сестер Тельнюк, Соломії Чубай, гуртів «Мертвий півень», «Пиріг і Батіг», «Кому Вниз» та «NAZVA».

Також фестиваль представить проєкт «Голоси Землі Поетів», створений за партнерства з платформою LitCom, компанією Audiostories та Радіо Культура. Завдяки проєкту, на фестивалі можна буде почути в записі голоси тих, хто вже не з нами: від Ігоря Римарука, Олега Лишеги, Юрка Покальчука – до голосів Павла Тичини, Миколи Бажана, Максима Рильського, Володимира Сосюри. А також голоси тих, кого забрала в нас російська агресія,а саме Максима Кривцова, Вікторії Амеліної, Гліба Бабіча. А ще, записи класичної української поезії у виконанні легендарних артистів, зокрема, Тараса Шевченка голосом Марка Кропивницького та Гната Юри, Лесю Українку голосом Наталії Ужвій, Івана Франка голосом Даниїла Антоновича.

До українських авторів приєднаються поети із Польщі, Литви та Хорватії. Зокрема, Яцек Подсядло та Адам Поморський (Польща), Томіца Байсич та Іван Герцег (Хорватія), Лаурінас Каткус, Марюс Бурокас та Рімас Ужґіріс (Литва).

Візьмуть участь у фестивалі й відомі українські актори: Ада Роговцева, Катерина Степанкова, Римма Зюбіна, Олексій Гнатковський, Олег Онещак – із власними акторськими перформенсами. Також відбудуться покази двох фільмів: «Чубай. Говорити знову» Михайла Крупієвського та «Вітер зі сходу» Катерини Степанкової (про волонтерські поїздки Ади Роговцевої та інших митців на схід).

У співпраці з Укрзалізницею напередодні старту фестивалю «Земля поетів» у потязі Київ-Львів буде створено спеціальний «Вагон Поетів», який привезе учасників заходу.

Благодійність супроводжує зараз практично усі культурні події. Окрім збору на нічні приціли для 225-го окремого штурмового батальйону кожен охочий може пожертвувати книжки для Публічної бібліотеки Снігурівської міської ради на Миколаївщині (містечко було в окупації).

На !FESTrepublic також відбуватиметься книжковий ярмарок, де можна купити новинки для автографів.

Квиток діятиме на два дні «Землі Поетів» на усі події.

Повну програму усіх подій фестивалю «Земля Поетів» на 9 та 10 листопада можна побачити тут: