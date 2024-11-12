Володимир Кравчук зіграв роль далекобійника Андрія

Фільм Павла Острікова «Ти – космос» отримав нагороди на двох кінофестивалях. Стрічка була нагороджена за найкращу режисуру на FilmFestival Cottbus у Німеччині та здобула приз за найкращу акторську гру Володимира Кравчука на Thessaloniki International Film Festival у Греції.

Український актор здобув перемогу в Греції, поєднуючи службу на фронті з кінокар'єрою. На престижному кінофестивалі у Салоніках він отримав нагороду за найкращу чоловічу роль.

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На кінофестивалі у Котбусі приз за найкращу режисуру здобув Павло Остріков. Також режисер отримав грошову винагороду в розмірі 7,5 тис. євро та приз глядацьких симпатій.

Фільм «Ти – космос» розповідає про українського далекобійника Андрія Мельника, який після вибуху Землі залишається останньою людиною у всесвіті, поки на звʼязок не виходить француженка Катрін. В самому серці цієї історії лежить самотність і наше бажання знайти когось, кому ми можемо бути потрібні. Навіть, якщо для цього потрібно перетнути всю галактику. Це ті вічні теми, які завжди будуть актуальними, особливо в темні часи.

В Україні кінотеатральний прокат фільму почнеться навесні 2025 року.