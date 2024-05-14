Документальний фільм «Яремчук: Незрівнянний світ краси», який розповідає про музичну легенду Назарія Яремчука, з якого фактично почалась історія української поп-музики вийде на екрани 8 серпня. Невідомі факти біографії, спогади рідних, друзів і колег, сімейні архіви розкажуть глядачам, яким був «голос цілого покоління».

Назарій Яремчук – перша українська поп-зірка. Завдяки таланту, ентузіазму та праці він зробив українську пісню модною та відомою по всьому світу.

Ініціаторкою створення фільму стала донька Назарія, співачка Марія Яремчук. Влітку 2021 року вона поділилася цією ідеєю зі студією Knife! Films, а саме з режисером Артемом Григоряном і продюсером Максимом Сердюком. Відтоді почалася активна робота над дослідженням феномена Яремчука: вивчення архівів, збір інформації, пошук героїв, робота над сценарієм, зйомка інтерв’ю та натури. Робота тривала два роки та закінчилася наприкінці 2023-го.

«Ідея виникла до початку повномасштабного вторгнення. На створення спонукав той факт, що очевидці та творці основ україномовної попсцени, естради – не вічні, як би це не звучало… Ми повинні знати своїх героїв, і зараз це вже починає бути мейнстримом, що дуже круто», – вважає Марія Яремчук, співачка та виконавча продюсерка фільму.

До участі в проекті долучилися учасники ВІА «Смерічка», які надали маловідомі факти про Назарія. Його дружина Дарина Яремчук розповіла про їхнє знайомство та історії любові його шанувальниць. Також до фільму ввійшли розповіді близьких колег співака, визнаних культурознавців та музичних оглядачів.

У процесі створення фільму автори також використали сімейні архіви виконавця (фотоальбоми та відеокасети), архіви героїв фільму, зокрема матеріали, що зберігаються у Центральному державному аудіовізуальному та електронному архіві.

Українська фестивальна премʼєра фільму відбудеться на Миколайчук OPEN, фестивалі глядацького кіно, що проходить у місті Чернівці з 15 до 23 червня.