Літак – один із найбезпечніших способів пересування, та коли трапляється трагедія, вона завжди гучна, раптова й болюча. Деякі авіакатастрофи вражають масштабами та дивами, тому ці події режисери неодноразово вплітали в сюжетні лінії фільмів-катастроф. Ці стрічки розповідають не вигадані історії, а відтворюють реальні події – неймовірні порятунки, драматичні рішення пілотів і героїзм звичайних пасажирів.

ZAXID.NET пропонує добірку фільмів, знятих на основі реальних авіакатастроф, – про правду, яка часом страшніша за вигадку, але водночас надихає й викликає глибоку повагу до тих, хто пережив найстрашніше.

«Саллі» (2016)

Біографічна кінодрама режисера і продюсера Клінта Іствуда, що розповідає про аварійну посадку літака рейсу 1549 на річку Гудзон у 2009 році та розслідування цього випадку. Тоді завдяки злагодженим діям капітана літака Чеслі «Саллі» Саленберга вдалось урятувати 155 пасажирів. У головних ролях – Том Генкс, Аарон Екгарт, Лора Лінні.

«Загублений рейс» (2006)

Драматичний трилер режисера Пола Ґрінґрасса із Халідом Абдаллою та Крістіаном Клеменсоном у головних ролях. Стрічку створено на основі реальних подій терористичної атаки на вежі-близнюки у США 11 вересня 2001 року. Тоді терористи захопили літак United Airlines, однак він не врізався у вежі, а впав у поле, оскільки пасажирам вдалось повернути контроль над захопленим літаком.

«Снігова спільнота» (2023)

(на головному фото)

Іспано-американський гостросюжетний фільм, заснований на реальній історії виживання частини пасажирів після авіакатастрофи в Андах у 1972 році, знятий режисером Хуаном Антоніо Байоною за однойменною книгою Пабло В'єрсі 2009 року. Автор книги був знайомий із багатьма учасниками тих подій, а тому в цьому фільмі вдалось максимально реально передати всю трагедію цієї авіакатастрофи, в основі якої дружба, жага до виживання, канібалізм і власна пожертва.

«Юнайтед» (2011)

Британський телефільм режисера Джеймса Стронга, заснований на реальній історії групи футболістів «Манчестер Юнайтед», відомій як Мюнхенська авіакатастрофа. Фільм в основному розповідає про взаємини помічника тренера Джиммі Мерфі та молодого гравця Боббі Чарлтона, а також про вплив авіакатастрофи на подальшу долю клубу.