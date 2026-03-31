Юен Мак-Грегор – шотландський актор, відомий своєю універсальністю. У його фільмографії – участь у блокбастерах та в камерних незалежних фільмах.

31 березня Юен Мак-Грегор відзначає 55 день народження, тож це гарна нагода згадати його найкращі ролі, подивитись (або передивитись) фільми з ним.

«На голці» (Trainspotting, 1996), Марк Рентон

Культова драма Денні Бойла, яка зробила актора знаменитим. Четверо друзів, які живуть в Единбурзі, страждають від наркотичної залежності. Вони живуть у власному світі, де існує тільки одне бажання – дістати гроші на чергову дозу. Одного разу один з друзів, Марк Рентон, вирішує назавжди покінчити з наркотиками. Але не все так просто, адже спокуса на кожному кроці, куди б він не пішов. У 2017 році вийшло продовження фільму, де також зіграв Мак-Грегор.

«Мулен Руж!» (Moulin Rouge!, 2001), Крістіан

Мюзикл База Лурмана приніс Мак-Грегору номінацію на «Золотий глобус». Тут він показав, що вміє не лише грати, але й співати. Дія розгортається наприкінці ХІХ століття в Парижі. «Мулен Руж» – нічний клуб, де в будь-який час доби вирує життя. Зірка цього закладу – красуня-куртизанка Сатін, в яку пристрасно закохані бідний паризький поет Крістіан, якому нема чого запропонувати дівчині крім щирих почуттів, і багатий герцог.

«Велика риба» (Big Fish, 2003), Едвард Блум

Фентезійна драма Тіма Бертона. Старіючий веселун Ед смертельно хворий. Любляча сімʼя намагається приділити йому якомога більше часу і проводить останні дні поруч. Потішні й фантастичні казки про своє життя, які звик розповідати батько, стомлюють і дратують сина, переконаного реаліста і прагматика. На тлі непростих стосунків у родині на екрані оживають захопливі історії, які нібито відбувалися в житті Еда. Через багато років син дізнається, що було насправді.

«Зоряні війни» (Star Wars, епізоди I–III, 1999–2005), Обі-Ван Кенобі

Трилогія приквелів «Зоряні війни» (Епізоди I–III), знята Джорджем Лукасом у 1999–2005 роках, розповідає про падіння Республіки, становлення Імперії та перетворення Енакіна Скайвокера на Дарта Вейдера. Вона включає фільми «Прихована загроза», «Атака клонів» та «Помста ситхів», фокусуючись на політичних інтригах та передісторії оригінальної трилогії.

«Примара» (The Ghost Writer, 2010), Примара

Політичний трилер Романа Поланскі. Одного разу герою (Юан Мак-Грегор) пропонують роботу: записати мемуари колишнього прем’єра Британії Адама Ленга (Пірс Броснан) за чверть мільйона доларів. Проте нещодавно його попередник загинув за нез’ясованих обставин, та й самому прем’єр-міністру світить трибунал за незаконні арешти й тортури підозрюваних у тероризмі. Та врешті-решт Примара (ім’я героя ми так і не дізнаємось) хоча й передчуває, що справа ця небезпечна, береться розмотати клубок і дізнатися правду про Ленга.

«Неможливе» (The Impossible, 2012), Генрі Беннетт

Фільм заснований на реальній історії іспанської родини (Марії Белон та її чоловіка з трьома синами), яка пережила нищівне цунамі 2004 року в Таїланді. Сімʼя опиняється в епіцентрі катастрофи та намагається знайти одне одного в хаосі після удару стихії. У фільмі також знялась Наомі Воттс (номінація на «Оскар» за цю роль) та юний Том Голланд.

«Фарго» (Fargo, 2017), Рей Стассі та Емміт Стассі

У третьому сезоні серіалу Ноя Гоулі, створеного за мотивами однойменного культового фільму братів Коенів, Макгрегор грає відразу дві ролі. Сюжет оповідає про життя пари, Рея Стассі (Мак-Грегор) і Ніккі Сванго (Мері Елізабет Вінстед), які після невдалої спроби пограбувати брата Рея Емміта (також Мак-Грегор) опинилися вплутаними в справу про вбивство.