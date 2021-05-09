Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича

Фінальний матч Кубка України сезону-2020/2021 відбудеться з обмеженою кількістю глядачів. Про це повідомили в Українській асоціації футболу, посилаючись на рішення оперативного штабу Тернополя.

Матч між «Динамо» (Київ) і «Зорею» (Луганськ) 13 травня відбудеться за 20-відсоткової заповненості стадіону від загальної кількості посадкових місць, передбачених для глядачів. Від цієї кількості командам-учасникам у рівних частинах виділили квитки.

Списки уболівальників клубів, які отримають квитки, вже передали оргкомітету УАФ.

«Щодо інших квитків, то їх буде розподілено відповідно до заявок від ветеранів футболу Тернопільщини, місцевих ДЮСШ, колективних членів Асоціації футболу Тернопільщини тощо, які надходили й продовжують надходити до Асоціації футболу Тернопільщини, а також онлайн і офлайн», – повідомили в УАФ.

Таким чином центральний стадіон в Тернополі зможуть відвідати 3030 уболівальників.

До слова, головний стадіон Тернополя, на якому відбудеться матч Фіналу Кубка України, назвали іменем Романа Шухевича.