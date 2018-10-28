Фірма Дубневичів прибиратиме взимку вулиці Сихівського району Львова

Нещодавно урядовий комітет передав фірмі Дубневичів 10 га лісу під розробку піщаного кар'єру

Зимовим прибиранням вулиць на Сихові займеться ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське», власниками якого є брати Богдан і Ярослав Дубневичі.

За повідомленням Центру громадського моніторингу та досліджень, «АП «Львівське» 23 жовтня стало переможцем торгів, замовником яких виступила Сихівська районна адміністрація. Йдеться про надання послуг з механізованого прибирання вулиць на території Сихівського району м. Львова, загальною площею близько 536 тис. м².

Сума угоди між замовником і виконавцем робіт становить 695 тис. грн. Єдиним конкурентом фірми Дубневичів під час торгів виступило ТОВ «Птахофабрика «Давидівська», пропозиція якого була на 1,4 тис. грн. дорожчою.

Цікаво, що власниками «Птахофабрики «Давидівської» виступають Роман та Галина Співак. До 2011 року Роман Співак разом зі своїм родичем Володимиром Співаком керували ТОВ «ТРК «Галичина» через ТОВ «Енергія Консалтинг», які перебувають під контролем братів Дубневичів.

ТОВ «Енергія Консалтинг» належить дітям Ярослава та Богдана Дубневичів: Юрію, Павлу та Роксолані, а керівником фірми залишається Володимир Співак.

Водночас керівником «Давидівської» птахофабрики виступає Юрій Доскіч, батько депутата ЛМР Остапа Доскіча. У 2010 році Юрій Доскіч під час балотування до Зубрянської сільської ради вказав, що працює начальником відділу у фірмі братів Дубневичів ТОВ «АП «Львівське». Також Юрій Доскіч керує фірмою Павла Дубневича ТОВ «Ансвіт».

У жовтні «Агропромислове підприємство «Львівське» отримало ще одне замовлення на поставку піскосоляної суміші від Сихівської РА вартістю в понад 1 млн. грн. На цьому тендері компанія нардепів знову конкурувала з «Давидівською» птахофабрикою.

Нагадаємо, що 18 жовтня урядовий комітет схвалив передачу фірмі Богдана і Ярослава Дубневичів «Агропромислове підприємство «Львівське» ділянки лісу площею майже 10 га під розробку піщаного кар’єру.

Вкрита лісом ділянка розташована поблизу села Давидів і досі перебувала в користуванні державного підприємства «Львівське лісове господарство». Неподалік від місця розробки піщаного кар'єру розташована база відпочинку «Львівська Швейцарія».