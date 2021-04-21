Територія стадіону імені Маркевича у Винниках належить синові Григорія Козловського

Державна аудиторська служба виявила порушення під час підписання винниківським комунальним підприємством «Спортінвест» договору на ремонт стадіону з фірмою Григорія Козловського. Такий висновок оприлюднила Держаудитслужба за результатами перевірки, повідомляють «Наші гроші. Львів».

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, територія стадіону імені Богдана Маркевича на вул. Спортовій, 2 у Винниках належить компаніям Святослава Козловського — футболіста «Руху» і сина депутата Львівської облради від «Європейської солідарності» Григорія Козловського. На початку березня комунальне підприємство «Спортінвест» підписало договір з ТзОВ «Академія футболу» Григорія Козловського на капітальний ремонт стадіону. Окрім того, «Спортінвест» провело ще близько 20 тендерів на закупівлю обладнання для обслуговування стадіонів, де переможцями також стали фірми Козловського. Бізнес-партнер Григорія Козловського та юрист «Академії футболу» Олексій Різник розповідав ZAXID.NET, що капітальний ремонт стадіону буде відбуватись за співфінансуванням «Спортінвесту» та ГО «Футбольний клуб Мирона Маркевича».

Державна аудиторська служба розпочала перевірку 20-мільйонної закупівлі на ремонт стадіону після звернення «Центру громадського моніторингу та досліджень». В результаті моніторингу аудитори виявили низку порушень. Зокрема, «Академія футболу» не надала документів про наявність частини необхідного обладнання, а також не вказала імен та кваліфікацію своїх працівників. Також фірма не наклала кваліфікований електронний підпис на свою банківську гарантію.

Експерт Центру з публічних закупівель Олег Блінов пояснює, що в такому випадку замовник повинен розірвати контракт.

«Усіх цих причин було достатньо, щоб відхилити компанію під час проведення закупівлі. Тепер, якщо замовник хоче діяти в рамках закону, то повинен розірвати договір або оскаржувати рішення аудиторів в суді», – каже експерт.

КП «Спортінвест» повинне відреагувати на вимогу Держаудитслужби до 29 квітня.