Фірма Злочевського без згоди облради отримала газове родовище на Івано-Франківщині

Одна зі свердловин фірми «Парі» на Прикарпатті

Державна служба геології та надр за рішенням суду видала ТОВ «Парі» спеціальний дозвіл на користування надрами Чемигівської площі в Івано-Франківській області. Спецдозвіл № 6267 на 20-річне користування родовищем газу було видано 24 травня. Підставою для видачі документа Держгеонадра вказало рішення Окружного адміністративного суду Києва від 15 листопада 2017 року, інформують «Наші гроші».

Чемигівська площа розташована на території курортних сіл Микуличин і Татарів Яремчанської міської ради.

З матеріалів засідання суду відомо, що «Парі» 2010 року отримало спецдозвіл на користування надрами Чемигівської площі на п’ять років.

Після закінчення дії дозволу в 2016 році фірма звернулася до Держгеонадр за отриманням нового документа без проведення аукціону. Підставою для цього вона вказала проведення апробації – вивчення запасів родовища. Після розгляду заяви «Парі» 4 квітня 2016 року Держгеонадр видало наказ про надання фірмі дозвільного документа, наступного дня це рішення було підтверджено в Міністерстві екології та природних ресурсів.

При цьому перед видачею спецдозволу 31 березня 2016 року Івано-Франківська облрада проголосувала проти надання дозволу компанії на роботи на Чемигівській площі. Але в Держгеонадрах тоді заявили, що депутати пропустили необхідні терміни, і розцінили це як мовчазну згоду облради на видачу спецдозволу. Суд тоді позов «Парі» задовольнив і зобов’язав Держгеонадра видати фірмі спецдозвіл.

В лютому 2018 року Київський апеляційний адміністративний суд розглянув скаргу Держгеонадр, в якій відомство вже вказало, що отримало відмову Івано-Франківської облради на свою заяву про видачу спецдозволу «Парі». Крім того, Держгеонадра заявила, що неодноразово потім на вимогу «Парі» зверталися до Івано-Франківської облради і кожен раз отримували відмову. В цій ситуації служба вважає, що не можна такі дії депутатів вважати мовчазною згодою.

Натомість представник «Парі» в суді заявив, що Держгеонадра надіслала заяву в облраду про погодження спецдозволу ще 21 січня 2016 року. Порядок видачі спецдозволів передбачає, що ця заява повинна бути розглянутою протягом 30 календарних днів. І цей строк депутати пропустили, що можна трактувати як мовчазну згоду.

Апеляційний суд погодився з цими аргументами і відхилив апеляцію Держгеонадр. Також відомо, що в березні поточного року Держгеонадра подали касацію до Верховного Суду, але реєстр не містить інформації про винесене рішення.

В програмі робіт на Чемигівській площі «Парі» вказало, що отримання спецдозволу коштувало 300 тис. грн.

«Парі» входить до групи компаній Burisma екс-міністра екології та природних ресурсів часів Януковича Миколи Злочевського. Після зміни влади в 2014 році Злочевський переховувався за кордоном, а Генеральна прокуратура звинувачувала його в незаконному збагаченні та відмиванні коштів.

У січні 2017 року Burisma повідомила про закриття всіх кримінальних справ проти групи та її президента Микола Злочевського. В компанії пояснили, що «це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group». За даними компанії, в результаті перевірки її роботи було доплачено 180 млн грн податкових платежів.

Це відбулось через місяць після того, як відвідувачі одного з кафе Відня зафіксували зустріч Злочевського і Ігоря Кононенка, народного депутата та бізнес-партнера Президента Петра Порошенка.

Фото нібито зустрічі Кононенка і Злочевського оприлюднила кореспондент ТСН Ольга Василевська, проте обличчя самого Злочевського на фото не видно

Паралельно Спеціалізована антикорупційна прокуратура програла судові справи про анулювання спецдозволів газовим компаніям Злочевського через невчасно подані позови. Також САП закрила свою справу проти Злочевського через те, що НАБУ не вдалось зібрати доказовий матеріал.

Раніше біглий народний депутат Олександр Онищенко заявив, що Злочевський нібито заплатив оточенню Порошенка 100 млн доларів за закриття проти нього кримінальної справи та розблокування активів в Україні.

Окрім віп-клієнтів, група компаній Burisma відома також «зірковим» складом ради директорів. До неї на запрошення Злочевського увійшли Олександр Кваснєвський, Президент Республіки Польща у 1995-2005 роках, Хантер Байден, сина віце-президента США в адміністрації Обами Джозефа Байдена, Джозеф Кофер Блек, колишній керівник Антитерористичного Центру ЦРУ (1999–2002 рр.) і посол з особливих доручень по боротьбі з тероризмом (2002–2004 рр.), нагороджений найвищою нагородою ЦРУ – медаллю «За заслуги у розвідці».