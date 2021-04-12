На фондовій біржі ПФТС 12 квітня почалося публічне розміщення (IPO) простих іменних акцій рівненського футбольного клубу «Верес». Це перше IPO футбольного клубу в Україні.

Як йдеться в повідомленні на сайті біржі, розміщення триватиме до 1 березня 2022 року. На продаж виставлено 500 тис. простих іменних акцій номінальною вартістю 100 грн за штуку.

В IPO можуть брати участь всі зацікавлені особи, фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України. Кожен інвестор може придбати будь-яку цілу кількість акцій.

Інвестиційна компанія Concorde Capital (компанія-посередник розміщення) повідомила агентству «Інтерфакс-Україна», що ціна розміщення встановлена на рівні номіналу — 100 грн. Продаж акцій розпочався об 11:00.

«Верес» планує залучити не менш як 50 млн грн завдяки продажу своїх акцій. Розміщення його цінних паперів на біржі є першим в історії України IPO футбольного клубу.

Президент клубу Іван Надєїн раніше повідомляв, що має намір особисто або через свою групу компаній брати участь в IPO і зберегти з партнерами контрольний пакет акцій, вклавши близько 30 млн грн. Планується, що решту викуплять уболівальники або інші зацікавлені особи, що стати співвласниками професійного футбольного клубу.

ФК «Верес» заснований 1957 року. Нині команда грає в Першій лізі і посідає в ній перше місце. Клуб є претендентом на вихід в Прем'єр-лігу.

Згідно з даними YouControl, статутний капітал ПАТ «Рівненський народний клуб «Верес» становить 6 млн грн. Кінцевим власником є Іван Надєїн (73,33% статутного капіталу), якому також належить група компаній «Укртепло». Власником ще 26,67% є «Громадська спілка «Рівненський футбольний клуб «Верес».

Як зазначив Forbes Ukraine, у світі футбольні клуби вже давно почали виходити на біржі. 2020 року на європейських біржах продавалися акції 22 футбольних клубів. Зокрема, амстердамського AFC Ajax, німецької Borussia Dortmund, італійського Juventus FC і англійського Manchester United FC.

Загалом в Україні з 1991 року вихід на IPO здійснили 28 компаній («Укрпродукт», Ferrexpo, «Кернел», Landkom, KDD Group, МХП, Cadogan Petroleum та інші) із базовими українськими активами, пише InVenture. Пік такої активності припав на 2007 рік. Наразі останнім роком успішного виходу компаній із базовими українськими активами на IPO є 2013-й.