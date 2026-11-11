Ця технологія допомагає позбутися однієї з неприємних побутових справ

Під час вибору холодильника ви можете помітити позначку No Frost. Ця технологія допомагає позбутися однієї з неприємних побутових справ – регулярного розморожування морозильної камери. Однак не всі до кінця розуміють, як ця функція працює. Рrofit розповідає, що варто знати про цю функцію.

Що означає No Frost і як працює ця система?

У холодильниках із системою No Frost вентилятор забезпечує циркуляцію холодного повітря. Волога осідає у вигляді інею або льоду на випарнику – елементі, який охолоджує повітря. Система автоматичного розморожування періодично розтоплює ці нашарування.

Тала вода стікає в спеціальну ємність, звідки поступово випаровується. Завдяки цьому за нормальних умов експлуатації морозильну камеру з No Frost не потрібно регулярно розморожувати вручну.

За статичного охолодження повітря циркулює природним шляхом, тому температура в частинах відділення може відрізнятися. При цьому холодильне відділення може розморожуватися автоматично навіть у моделях без No Frost. Це не означає, що така сама функція є в морозильній камері.

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Позначення Low Frost зазвичай означає, що технологія зменшує утворення льоду, але не усуває потреби в ручному розморожуванні повністю. Назви та особливості систем можуть відрізнятися залежно від виробника, тому в інструкції варто перевірити, як доглядати за кожним відділенням і чи потрібно його розморожувати.