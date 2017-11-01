Футболісти, на вихід

Львівські «Карпати» готують до чергової чистки рядів. І вже навіть розпочали її. Першим команду покинув аргентино-італійський захисник Ґуідо Кортеджано. Він повернувся до футбольного клубу «Лекко», який виступає у Серії D – п’ятому за силою чемпіонаті Італії. Свого часу гравець доволі успішно виступав за цю команду.

Після цього команда розпрощалася з півзахисником Редваном Мемешевим. Гравця не влаштовувала відсутність ігрової практики.

І от 15 грудня стало відомо, що ще два гравці, які свого часу були основними у «Карпатах» – Олександр Гладкий та Павло Ксьонз – теж покинули львівський клуб. У останнього закінчився контракт. А Гладкий лише у вересні приєднався до команди, зігравши у 9 матчах, та забивши один гол. Правда це вже був третій прихід форварда до «зелено-білих».

Однак це не всі втрати «Карпат». Команду може покинути ще один легіонер – Маріо Аркес Бласко. Прийшовши як гравець під основу за часів Серхіо Наварро, згодом був переведений в дубль команди. Тримати 25-літнього легіонера, який не проходить в навіть в розширений склад головної команди – задоволення не з дешевих. Та й виникає питання в необхідності тримати на контракті такого гравця.

Ще один гравець, який був відправлений в дубль – Олександр Осман. Гравець молодіжної збірної України не вразив тренерський штаб «левів». Зіграв лише один матч в УПЛ, практику гравець отримує у чемпіонаті U-21. Однак, на відміну від Аркеса Бласко, українець перебуває в «Карпатах» в оренді.

Та якщо ці втрати не будуть ключовими для «Карпат», то є двоє гравців, відхід яких з команди може доволі сильно позначитися. Перший з них – Ігор Худоб'як. Перед зимовою перервою гравець втратив місце в основі, не завжди навіть потрапляючи в заявку на матч. На питання журналістів про те, чому півзахисник не грає (а також Олександр Гладкий), головний тренер Олег Бойчишин відповів, що це є вибір тренера. Згодом Гладкий покинув «Карпати».

Є інформація про зацікавленістю в послугах Ігоря Худоб’яка зі сторони рівненського «Вереса». Сам гравець поки жодним чином не коментує цю інформацію, заявляючи, що після відпустки планує повернутися до Львова.

Другий футболіст, який зумів стати до зими гравцем основи – Хорхе Карраскаль. Колумбієць теж перебуває в оренді (належить іспанській «Севільї»). В його послугах зацікавився донецький «Шахтар».

Таким чином з 16 гравців, які влітку перейшли в «Карпати», команду вже покинули 5 гравців.

Варто додати, що така втрата футболістів може обернутися для «Карпат» і катастрофою. Адже КДК ФФУ заборонив клубу трансфер нових гравців. Тож команді доведеться грати тими футболістами, які є у наявності. А цього може виявитися замало, щоб втриматися в еліті. Шанси на потрапляна в топ-6 вже втрачені.