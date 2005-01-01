Футбольний клуб «Шахтар» провів на «Арені Львів» відбір до клубної академії. В одноденному турнірі під назвою Shakhtar Talent Day взяли участь 96 дітей 2006 року народження. Організатори запевняють, що це можливість для непрофесійних футболістів звернути на себе увагу наставників і скаутів одного з найкращих клубів України.

Пройти відбір в Академію одинадцятиразового чемпіона України – ось головний стимул для хлопців. Щоб отримати такий шанс, хлопці повинні показати навички футбольного маестро. І все це вони готові доводити своєю грою.

Учасники відбору задоволені турніром і кажуть, що змажуть показати свої найкращі ігрові якості.

Один з учасників Віктор додає: «Думав, що будемо якість нормативи здавати, на техніку, швидкість, силу удар. Але тут все добре зроблено, багато граємо у футбол. Дуже добре, взагалі, що можна пограти на Арені-Львів, відчути себе справжнім футболістом».

Учасники сформували шість груп і провели ряд коротких матчів на міні-майданчиках. За грою постійно слідкують тренери і селекціонери. Вони повинні відзначити ігрові якості юних футболістів та оцінити їхню роботу з м’ячем. За їхніми словами, шанс потрапити на наступний етап змагань має третина учасників відбору.

Після підведення підсумків призери відбору отримали у подарунок професійні аксесуари та можливість зовсім скоро стати новою футбольною зіркою. Та на цьому турнір не завершився, адже зовсім скоро Talent Day пройде у Маріуполі, і там за нагороди боротимуться нові футболісти.