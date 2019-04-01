Головний дорожник Львівщини заявив, що відремонтовані дороги витримають два місяці

Про аварійну дорогу на Старосамбірщині місцеві мешканці навіть зняли музичний кліп

У понеділок, 1 квітня, під час апаратної наради в.о. директора департаменту дорожнього господарства та інфраструктури ЛОДА Роман Кокотайло доповів, що за лютий і березень на Львівщині вдалося провести ямковий ремонт 951 км (14,6%) доріг місцевого значення. Він також зазначив, що майже 3,8 тис. км доріг (57,7%) на Львівщині залишаються в незадовільному стані. У належному стані утримуються близько 1,6 тис. км (26%) доріг в області.

Звіт головного дорожника Львівщини завершився скандалом. Під час доповіді про обсяги виконаного ямкового ремонту Роман Кокотайло уникав деталей і максимально швидко гортав фотослайди залатаних та підсипаних щебенем доріг. Голова ЛОДА Олег Синютка зупинив доповідь підлеглого, щоб уточнити якість проведених робіт.

«Наскільки довготривалими будуть результати такого ремонту?», – запитав Олег Синютка.

«Думаю, до середини травня витримає...», – відповів Роман Кокотайло.

«А що робити, щоб ці ремонти були більш довготривалими?», – запитав Олег Синютка.

«Проводити поточні середні і капітальні ремонти», – відповів Роман Кокотайло.

«В нас нема грошей, щоб одночасно проводити поточні середні і капітальні ремонти», – заявив голова ЛОДА.

«Ну, тоді тільки ямкові…», – зауважив в.о. директора департаменту.

«Ви погано сьогодні спали Роман Олегович?! Чому ви при всіх дозволяєте собі бурчати і висловлювати своє незадоволення?! Заспокойтесь, і будете доповідати потім! Якщо б ви належним чином організовували роботу впродовж чотирьох років, то сьогодні не треба було дурниці вам розказувати!», – перейшов на крик Олег Синютка.

Нагадаємо, що на Старосамбірщині з ініціативи місцевого священика мешканці зняли кліп про аварійний стан дороги місцевого значення Мшанець – Стрілки, щоб привернути увагу влади до необхідності її капітального ремонту. Мешканці записали кавер на популярну пісню «Плакала» українського гурту Kazka. За три дні набрало близько 350 тис. переглядів, після чого в ЛОДА пообіцяли відремонтувати аварійну дорогу в 2019 році.

У березні уряд затвердив перелік доріг на Львівщині, які ремонтуватимуть у 2019 році за кошти державного бюджету.