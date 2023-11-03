Луческу не лише залишає команду, а й оголосив про завершення кар'єри.

Після сьогоднішньої поразки від «Шахтаря» у матчі Української Прем'єр-ліги з рахунком 0:1, головний тренер «Динамо» Мірча Луческу оголосив про свою відставку. Про це він оголосив на прес-конференції після матчу з «Шахтарем».

«Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями Шахтаря. Дякую усім», – цитує Луческу «Укрінформ».

Повідомляється, що тренер не лише залишає команду, а й оголосив про завершення кар'єри.

«Хотілося б завершити по-іншому, але усьому приходить кінець – і футбольній кар'єрі, і любові, і життю. Усьому є початок і кінець», – сказав Луческу.

78-річний румун очолив київський клуб влітку 2020 року. Дебютного сезону під його керівництвом команда виграла чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

Контракт спеціаліста з київським клубом закінчувався влітку 2024 року. Раніше повідомлялося, що президент «Динамо» Ігор Суркіс не звільняв наставника через високу компенсацію за достроковий розрив договору. Сайт Sport.ua що команду знову очолить Олександр Шовковський.

До слова, сьогоднішня перемога дозволила «Шахтарю» піднятися на третє місце в турнірній таблиці. При цьому відставання від «Кривбасу» складає лише два очки, але донецька команда має на один зіграний матч менше. Натомість «Динамо» продовжило свою невдалу серію – чотири матчі без перемог (три поразки та нічия). Відтак кияни залишилися на сьомому місці.