Головний тренер збірної України з боксу подав у відставку

Сосновський написав заяву за власним бажанням

Багаторічний наставник національної збірної команди України з боксу Дмитро Сосновський вирішив припинити роботу на цій посаді. Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Зазначається, що Сосновський написав заяву за власним бажанням на прохання президента Федерації боксу України Володимира Продивуса. Дмитро Сосновський очолював збірну України впродовж 14 років. Саме він очолював «золоту команду» українських боксерів з Василем Ломаченко, Олександром Усиком та Олександром Гвоздиком.

Під керівництвом Сосновського команда двічі ставала кращою в Європі та одного разу - найсильнішою у світі. На трьох Олімпіадах збірна України здобула сім медалей, в тому числі п’ять на Іграх у Лондоні. Дмитро Сосновський у 2011 році був визнаний кращим тренером світу за версією AIBA (Міжнародної федерації аматорського боксу).

Ім'я нового головного тренера збірної України буде оголошено найближчим часом. На цю посаду розглядаються кандидатури Леоніда Лоївського, Олександра Поліщука та Олександра Хижняка-старшого.