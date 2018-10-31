«Плагіат – це не лише скандал, це обвал рейтингу».

У колонках головної редакторки українського Vogue Ольги Сушко виявили приклади плагіату з інших журналів

Головну редакторку українського журналу Vogue Ольгу Сушко двічі за останній тиждень викрили на плагіаті. Вперше це сталося, коли під її іменем вийшов перероблений текст 12-річної давності, а вдруге – коли в її матеріалі знайшли фрагмент з блогу, опублікованого в 2014 році.

Про обидва випадки плагіату стало відомо з Telegram-каналу «Киёв Фэшн Лавэз». У першому випадку під іменем Ольги Сушко вийшов незначно перероблений текст, який вперше з’явився в російському журналі Harper's Bazaar від 2006 року. Читачів здивувало, що перша половина обох текстів – практично ідентична (з незначними відмінностями), повідомив «Детектор медіа».

Колонки головних редакторок з Vogue 2018 року та Harper's Bazaar з 2006 року виявились майже однаковими

Після цього головна редакторка Vogue вибачилася перед читачами за цей випадок і пояснила, що через велику кількість матеріалів, над якими вона працює, редакторську колонку вона віднедавна доручила вести позаштатному автору. Саме таким чином на сторінки глянцю потрапив цей матеріал.

Але після цих вибачень вже згаданий Telegram-канал опублікував фото листопадового номера журналу, в якому під іменем його головної редакторки вийшов текст, де було використано фрагмент блогу, опублікованого на Live Journal у травні 2014 року.

Зліва обведений абзац колонки Ольги Сушко зі свіжого номеру Vogue, справа – текст редакторки Harper's Bazaar Шахрі Амірханової

На знімку сторінки, розміщеному в мережі, не видно, що йдеться саме про Vogue, однак на сайті глянцю можна побачити, що тема номера, імена людей, які працювали над фото для обкладинки, і багато інших деталей збігаються. «А, значить, йдеться, все-таки, про листопадовий номер Vogue і плагіат його головної редакторки», – зазначає «Детектор медіа».

Журнал про моду Vogue вперше був виданий у 1917 році у Сполучених Штатах Америки. Його видавцем є компанія Condé Nast Publications. Назва журналу з французької означає «мода». Версії журналу випускаються у двадцяти країнах світу. В Україні його видає холдинг «Сегодня Мультимедиа», власником якого є компанія СКМ Ріната Ахметова. Перший номер українського Vogue, який видається російською мовою, вийшов наприкінці лютого 2013 року.