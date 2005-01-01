Головою наглядової ради «Нафтогазу» обрали економістку з Великої Британії

До складу наглядової ради української компанії британка входить з листопада 2017 року

Головою наглядової ради НАК «Нафтогаз України» було обрано Клер Споттісвуд. Рішення ухвалене на першому засіданні нового складу наглядової ради 22 грудня 2017 року. Про це прес-служба компанії повідомила 12 січня.

Посаду заступника голови наглядової ради продовжує обіймати Володимир Демчишин, який виконує ці повноваження з 18 квітня 2017 року.

У засіданні брали участь усі члени наглядової ради, а саме: Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція), Амос Хохштайн (США), Стівен Хейсом (Канада), Володимир Кудрицький, Сергій Попик та Володимир Демчишин (Україна).

Наступне засідання заплановане на кінець січня, де очікують розглянути питання призначення голів та формування чотирьох комітетів наглядової ради.

До призначення членом наглядової ради «Нафтогазу» Клер Споттісвуд очолювала компанію «Gas Strategies», в якій продовжує займати посаду директора.

Споттісвуд працювала головою Регуляторного органу Великої Британії з питань газопостачання (Ofgas) протягом 1993-1998 років. Крім того, працювала економістом в Королівській Скарбниці та Міністерстві економіки та фінансів Великої Британії.

Також Споттісвуд здобула ступінь магістра з економіки у Єльському університеті та ступінь магістра з математики та економіки у Кембриджському університеті.

Нагадаємо, 22 листопада уряд створив нову наглядову раду «Нафтогазу» з представників Британії, США, Канади та Франції.