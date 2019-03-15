НВО оголосило дати виходу усіх епізодів фінального сезону «Гри престолів»

КультураK.C., 15 березня8040

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НВО оголосило дати виходу усіх епізодів фінального сезону «Гри престолів»
фото НВО
Восьмий сезон стартує 14 квітня

Шість фінальних епізодів серіалу «Гра престолів» виходитимуть щонеділі, починаючи з 14 квітня. Останні чотири епізоди будуть довшими за звичайний час тривалості серії. І лише два епізоди триватимуть менш як годину. Найдовша серія триває 1 годину 22 хвилини. Про це повідомило видання Variety.

Фанати уже встигли порахувати, що для повного перегляду восьмого сезону глядачам знадобиться 7 годин 12 хвилин.

Дати виходу серій 8-го сезону: 1 серія – 14 квітня, тривалість – 54 хвилини; 2 серія – 21 квітня, тривалість – 58 хвилин; 3 серія – 28 квітня, тривалість – 82 хвилини; 4 серія – 5 травня, тривалість – 78 хвилин; 5 серія – 12 травня, тривалість – 80 хвилин; 6 серія – 19 травня, тривалість – 80 хвилин.

Раніше канал HBO випустив трейлер, у якому шанувальники отримали можливість подивитися на фрагменти епічних битв. Він встановив новий рекорд мережі HBO за кількістю переглядів. Упродовж 24 годин з моменту прем'єри на різних платформах ролик подивилися понад 81 мільйон разів. Попереднє рекордне досягнення склало 61 мільйон переглядів, воно було зафіксовано після виходу трейлера сьомого сезону влітку 2017 року.

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