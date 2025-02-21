Гурт «Крихітка» презентує альбом «Мегалюбов».

Вже в цю неділю 23 лютого у !Fest Republic гурт «Крихітка» потішить своїх слухачів презентацією альбому «Мегалюбов».

Фани гурту чекали 15 років на повноформатну платівку гурту «Крихітка». І рок-діва Саша Кольцова повертається до Львова з одним з кращих альбомів української музики за минулий рік.

«Ми писали альбом "Мегалюбов" достатньо довго, це зовсім інша група авторів, ніж працювала над нашим попереднім альбомом "Рецепт". До альбому увійшло 11 композицій, серед них один дует з хейтспіч «Під весняним дощем» на вірші волонтерки та парамедикині Олени Герасим’юк, і один рімейк "Поцілунок" на вірш Віктора Неборака із репертуару гурту "Мертвого Півень". Назва "Мегалюбов", якщо дослухатися до тексту — це супер зусилля, яке потрібно людині, щоб повернутися додому. І зараз "додому" для багатьох з нас вже звучить, як не просто повернутися у власне помешкання, а повернутися у своє рідне місто, яке може бути окупованим», – зазначає в розповіді про платівку Саша Кольцова.

Окрім пісень з нової платівки, прозвучать давно улюблені пісні Крихітки «Вменеємен», «Деталь», «Без імені». В рамках концерту відбудеться благодійний аукціон з унікальними лотами, як от футболка з нещодавнього показу FROLOV, в якому з’явились одразу три легенди рок-музики Саша Кольцова, Ірена Карпа та Юлія Лорд, а також перша платівка, яку вже не знайдеш в продажу – альбом «На першому місці».