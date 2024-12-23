На третьому році повномасштабної війни багато українців не відчувають святкового настрою напередодні різдвяних свят. Проте Різдво все одно настає, щоб принести нам надію.

ZAXID.NET пропонує підбірку давніх і не дуже українських колядок в сучасному аранжуванні на будь-який музичний смак, щоб кожен міг відкрити серце для дива Різдва. Адже якщо настрою немає, його потрібно створювати – ворогам на зло.

Вже класика

25 років тому українські музиканти Тарас Чубай, Юлія Лорд, гурти «Нічлава» і «Скрябін» представили різдвяний проєкт «Наше Різдво». У нього увійшли чотири традиційні колядки, а також пісня «Миколай бородатий».

Наприкінці 2019 року поет і видавець Іван Малкович спродюсував «Різдвяні симфонізми» композитора Івана Небесного. Це інтерпретації традиційних колядок та щедрівок, де українська музична традиція поєднується з надбаннями європейської класичної музики.

Улюблені колядники

Невід’ємною частиною різдвяної коляди за минулі роки стали давні українські колядки у виконанні музиканта Гордія Старуха. Ось одна з них, записана разом з хором «Мегалія».

Вже майже 20 років для українців колядує гурт «Бурдон». Це цікаве і настроєве виконання давньої класики.

А вісім років тому Христина Соловій переспівала колядку на слова поета Богдана-Ігоря Антонича «Народився Бог на санях», яку українці звикли чути у виконанні барда і кобзаря Василя Жданкіна. І слова, і голос – в саме серденько.

Колядки від гурту Kurbasy – обов’язковий елемент різдвяних свят у Львові і не тільки. Це як пампухи, тільки «переслухати» неможливо.

Також можна послухати колядки у виконанні фольк-гурту Torban – вони точно змусять рухатися і підспівувати.

Колядки по-новому

Здавалося б, неможливо щороку по-новому переспівувати колядки. Але українці – співочі і креативні, тож наші музиканти щороку відкривають нове звучання традиційного і занурюють в дух Різдва тих, хто ще не встиг відкрити його для себе.

Торік з’явився альбом «Різдвайб», на якому можна почути колядки у виконанні таких артистів як Тоня Матвієнко, Alyona Alyona, MamaRika та багатьох інших сучасних виконавців. До запису долучилися також Ірина Білик і Павло Зібров.

Гурт «Пиріг і Батіг» у 2024 році представив альбом «Колядницький». У ньому зібрані 12 колядок в самобутній манері співаної поезії. До слова, прем’єра альбому на великій сцені – у театрі імені Марії Заньковецької – відбудеться 20 січня 2025 року.

Заснований колишнім учасником Perkalaba Яремою Стециком івано-франківський гурт «Пенсія» має не лише незвичний формат – жодного постійного учасника, співають всі, хто хоче, – а й незвичні колядки. В альбомі 2024 року «Франківськ. Коляда» можна почути і колядки, і народні та авторські пісні. Це може дивувати, але не може не драйвити.

ZAXID.NET вітає читачів з прийдешніми святами і запрошує ділитися улюбленими колядками в коментарях. Дзвінкої коляди!

*головне фото – Дзвінки Загайської