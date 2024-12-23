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Українські колядки в сучасному аранжуванні для святкового настрою0
На третьому році повномасштабної війни багато українців не відчувають святкового настрою напередодні різдвяних свят. Проте Різдво все одно настає, щоб принести нам надію.
ZAXID.NET пропонує підбірку давніх і не дуже українських колядок в сучасному аранжуванні на будь-який музичний смак, щоб кожен міг відкрити серце для дива Різдва. Адже якщо настрою немає, його потрібно створювати – ворогам на зло.
Вже класика
25 років тому українські музиканти Тарас Чубай, Юлія Лорд, гурти «Нічлава» і «Скрябін» представили різдвяний проєкт «Наше Різдво». У нього увійшли чотири традиційні колядки, а також пісня «Миколай бородатий».
Улюблені колядники
Невід’ємною частиною різдвяної коляди за минулі роки стали давні українські колядки у виконанні музиканта Гордія Старуха. Ось одна з них, записана разом з хором «Мегалія».
Вже майже 20 років для українців колядує гурт «Бурдон». Це цікаве і настроєве виконання давньої класики.
А вісім років тому Христина Соловій переспівала колядку на слова поета Богдана-Ігоря Антонича «Народився Бог на санях», яку українці звикли чути у виконанні барда і кобзаря Василя Жданкіна. І слова, і голос – в саме серденько.
Колядки від гурту Kurbasy – обов’язковий елемент різдвяних свят у Львові і не тільки. Це як пампухи, тільки «переслухати» неможливо.
Також можна послухати колядки у виконанні фольк-гурту Torban – вони точно змусять рухатися і підспівувати.
Колядки по-новому
Здавалося б, неможливо щороку по-новому переспівувати колядки. Але українці – співочі і креативні, тож наші музиканти щороку відкривають нове звучання традиційного і занурюють в дух Різдва тих, хто ще не встиг відкрити його для себе.
Торік з’явився альбом «Різдвайб», на якому можна почути колядки у виконанні таких артистів як Тоня Матвієнко, Alyona Alyona, MamaRika та багатьох інших сучасних виконавців. До запису долучилися також Ірина Білик і Павло Зібров.
Гурт «Пиріг і Батіг» у 2024 році представив альбом «Колядницький». У ньому зібрані 12 колядок в самобутній манері співаної поезії. До слова, прем’єра альбому на великій сцені – у театрі імені Марії Заньковецької – відбудеться 20 січня 2025 року.
Заснований колишнім учасником Perkalaba Яремою Стециком івано-франківський гурт «Пенсія» має не лише незвичний формат – жодного постійного учасника, співають всі, хто хоче, – а й незвичні колядки. В альбомі 2024 року «Франківськ. Коляда» можна почути і колядки, і народні та авторські пісні. Це може дивувати, але не може не драйвити.
ZAXID.NET вітає читачів з прийдешніми святами і запрошує ділитися улюбленими колядками в коментарях. Дзвінкої коляди!
*головне фото – Дзвінки Загайської