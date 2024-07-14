Руслан Ротань назвав чотирьох лідерів олімпійської збірної

Олімпійська збірна України продовжує підготовку до старту на літніх Іграх у Парижі. На жаль, головний тренер Руслан Ротань не може розраховувати на всіх гравців, які свого часу виборювали право зіграти на Олімпіаді у складі молодіжної збірної України на Євро-2023.

З тієї команди до фінальної заявки, яка складається з 22 футболістів, потрапили лише 9 гравців: воротар Кіріл Фесюн, захисники Максим Таловєров, Олексій Сич та Арсеній Батагов, півзахисники Максим Брагару, Микола Михайленко, Дмитро Криськів, Олег Очеретько та форвард Данило Сікан. Інших футболістів не відпустили їхні клуби, поставивши власні інтереси вище за інтереси збірної.

Одразу четверо гравців, на думку головного тренера, заслуговують на капітанську пов’язку. Розв’язання цього питання відклали до моменту, коли вся команда збереться разом (як мінімум, троє гравців досі перебувають у розташуванні своїх клубів, проводячи підготовку до нового сезону).

«Серед нашої молоді вистачає досвідчених футболістів, які з нами з перших днів, – Макс Таловєров, Данило Сікан, Діма Криськів, Арсеній Батагов. Хтось з них буде капітаном. Але головне – щоб ветерани нашої молодої команди дійсно були лідерами, вели за собою хлопців, а ті до них прислухалися. Мене дуже тішить, що у нас хороша атмосфера. Всі хлопці дружні, на тренуваннях працюють добре й уважно слухають на теоріях», – сказав Ротань у коментарі «Збірній».

Нагадаємо, вищезгадана четвірка має чималий досвід участі у серйозних турнірах. Зокрема, Максим Таловєров з австрійського ФК «Ласк» провів 13 матчів під час кваліфікації та фінальної частини молодіжного Євро-2023, а нещодавно брав участь з національною командою на Євро-2024 у Німеччині. Арсеній Батагов з ФК «Зоря» – найдосвідченіший гравець молодіжної збірної України (нині півзахисник бере участь у кваліфікації на третє Євро U-21 у своїй кар'єрі). Дмитро Криськів з ФК «Шахтар» відіграв на минулому молодіжному Євро та кваліфікації 15 матчів, оформивши в них три голи. Більше лише у форварда ФК «Шахтар» Данила Сікана, який взяв участь у 2 поєдинках кваліфікації та у всіх матчах чемпіонату групового етапу та плейоф, забивши чотири голи.

Розклад матчів олімпійської збірної України з футболу:

14 липня – Україна – Єгипет – 19:30 (товариський матч)

– 19:30 (товариський матч) 18 липня – Україна – Парагвай – 19:30 (товариський матч)

– 19:30 (товариський матч) 24 липня – Ірак – Україна – 20:00 (1-й тур Олімпіади-2024)

– 20:00 (1-й тур Олімпіади-2024) 27 липня – Україна – Марокко – 18:00 (2-й тур)

– 18:00 (2-й тур) 30 липня – Україна – Аргентина – 18:00 (3-й тур)

Нагадаємо, футбольний турнір на Олімпіаді триватиме з 24 липня по 9 серпня 2024 року і відбудеться одразу у семи містах Франції: Париж, Бордо, Ліон, Марсель, Нант, Ніцца та Сент-Етьєн. До стадії плейоф вийдуть по дві найкращі команди з групи. У чвертьфіналі команди групи B (де грає Україна) потраплять на команди з групи А.