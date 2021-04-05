У рамках Art Resistentia – проекту підтримки митців у Львові, який розпочався минулого року і про який уже розповідав ZAXID.NET, – є кілька напрямів. Сьогодні дізнаємося більше про блок «Візуальне мистецтво»: про це художники Олекса Фурдіяк, Володимир Стецькович, Сергій Радкевич та Влодко Кауфман, куратор візуального напряму.

Змінюються явища, на які реагуєш

Проект Art Resistentia, що стартував минулого року, має чотири блоки: музичний, літературний, візуальний та театральний. Має з’явитися 17 мистецьких проектів. На цьому етапі митці та мисткині, залучені до Art Resistentia, працюють над своїми ідеями.

Проект розкриває тему резистентності, тобто стійкості й опірності – за аналогією до живого організму – культури, мистецтва та їхніх творців до зовнішніх впливів, особливо у кризові періоди, яким став для багатьох останній рік.

Влодко Кауфман

«Художник в соціумі – це, як правило, постать, яка чинить опір. Немає значення, про який контекст йдеться: фізичний, моральний, віртуальний, ідеологічний. Чи то пандемія, чи комунізм, чи соціальна нерівність, чи війна або революція. Колись ми постійно воювали зі «совком»: ти опирався, намагаючись дотримуватися кодексу честі, заперечуючи «правильну партійну лінію». То була опірність. Пізніше змінювалися лише явища, на які реагуєш, і у сенсі збудника між комунізмом і ковідом я особливої різниці не бачу. Художників, що чинять спротив, можна назвати резистенторами (є ще ті, які пливуть за течією, але це не означає, що вони гірші чи кращі). Думаю, авторів, відібраних до Art Resistentia, об’єднує те, якими вони є в соціумі», – говорить куратор блоку «Візуальне мистецтво» Влодко Кауфман.

Про тіло, дорогу й тріумфальні арки

У візуальному блоці Art Resistentia бере участь три художники, яких добре знають у Львові та поза його межами. Це Сергій Радкевич (візуальна практика, стріт-арт, скульптура), Олекса Фурдіяк (сучасне мистецтво, скульптура, інсталяція, відео) та Володимир Стецькович (сценографія, графіка, ілюстрація, медіаарт). Як кажуть митці, їх об’єднав куратор: кожен раніше працював, мав спільні проекти з Влодком Кауфманом, однак саме завдяки Art Resistentia троє художників вперше зустрілися безпосередньо. І – вирішили втілити спільний проект: його вважають результатом комунікації та взаємної довіри.

Вступом має стати інсталяція Олекси Фурдіяка «Тріумфальна арка»

Кожен автор працює над своєю частиною, яка може бути самодостатньою. Це різні мистецькі практики й формати – інсталяція, відеопроекція, скульптура, перфоманс; різні матеріали – метал, папір, світлові візуальні ефекти; різні форми – як сталий монументальний об’єкт, так і динамічна анімація на стіні. Та врешті всі складові об’єднаються в одному об’ємно-просторовому візуальному проекті. Це буде простір і нагода поміркувати про людську вразливість, змінність, опірність та здатність творити.

Вступом має стати інсталяція Олекси Фурдіяка «Тріумфальна арка».

«Людство любить тріумфальні арки», вони бачаться нам як «апогей розвитку» у суспільстві чи на персональному рівні, вважає художник. Але чи це не ілюзія? Художник планує створити об’єкт висотою 5 м та довжиною до 20 м, що складатиметься з металевих модулів, котрі символізують «зріст, розпад та упокорення власної «тріумфальної арки». Це спроба дослідити ставлення людини до стану опірності самій собі, нав’язаним ззовні стандартам.

«Філософія структури суспільства, збудована на засадах конкуренції та вивищення, «вимагає» від особистості включитись в перегони заради «чогось», що має можливі чіткі матеріальні обриси, однак досить розмиті етично-моральні чинники. Паралельне існування поняття ідеалу людських відносин, символу інституцій та взірців людської гідності дає шанс до роздумування, до зародження паростків опірності «сумнівним» цілям. Символічно «тріумфальна арка» асоціюється із «соціальним успіхом», а її внутрішня руйнація є проявом зрілої опірності в становленні людини», – зазначає Олекса Фурдіяк.

Олекса Фурдіяк

Сергій Радкевич у спільному проекті буде «радше відсутній, ніж присутній», що, зауважує, є комфортним і прийнятним для нього. Його плоска скульптура вистелятиме підлогу і вестиме глядача. Хідник складатимуть узагальнені силуети фігур-вказівників, схожих на військову ціль. Власне, така дорога може бути безкінечною – простягатися на кілометри, виникати в різних контекстах, каже Сергій. Свій проект він не обмежує безпосередністю місця й часу, дивиться ширше:

«Сьогодні ти живий, маєш багато персональних маленьких драм, яким надаєш дуже великого значення і, можливо, не до кінця бачиш своє місце в глобальному історичному процесі, але ти сьогодні – це маленький вказівник для наступного покоління. Опірність проблемам зараз – це прокладена дорога, де кожен з нас – сегмент шляху, попередній елемент минулого, що перетворюється у моноліт для майбутнього. Тут не завжди важливі деталі, а радше – стати частиною «дороги». І ця дорога в проекті – це по суті викладені не тіла людей, а швидше їхні історії, досягнення, опірності, стійкість до життя, різних соціальних, політичних аспектів і т.д.

Сергій Радкевич

Зрештою, дорога має вивести глядача на відеопроекцію від Володимира Стецьковича. Багато хто знає його завдяки вуличним виставам та мультимедійним дійствам Kurbas Production, як-от маппінг Новий рік на фасаді Львівської опери (2019); дійства з нагоди 30-річчя Театру імені Леся Курбаса й до 100-річчя утворення ЗУНР (2018). У межах Art Resistentia автор зосередився на «циркуляції творчості в тілі художника».

«Проникаючи у кровообіг, ідея вражає художника своєю «невиліковністю», допоки він не винайде від неї «ліків». Мій медійно-інтерактивний проект повинен показати зсередини процес, як ідея на біологічному рівні чіпляється до тіла, пульсує, розвивається. Це буде патерн із людських тіл, спроектований на стіну. Потік людських тіл, які утворюють собою орнамент, що ілюструє циркуляцію ідеї від її зародження до реалізації, – описує свій задум Володимир Стецькович. – Ідея резистентності цікава будь-якій творчій людині, тому що резистентність – це пігулка до творчості. Художник завжди мусить бути в опорі до чогось, щоб йому творилося; в іншому разі він стає ремісником. Спротив художника і є тією вакциною, яку він винаходить для себе і якою прививається».

Володимир Стецькович

Простір, який створять три художники, буде відкритим до інших мистецьких активностей. Одним із доповнень стане перфоманс від Влодка Кауфмана. Художники не виключають і співпраці з іншими митцями-учасниками Art Resistentia. Як це буде, ми побачимо навесні-влітку (у форматі, відповідному до тогочасної епідеміологічної ситуації).

У відео можна дізнатися більше про візуально-мистецький блок в рамках Art Resistentia, а вже скоро розповімо про інші напрями та їхніх учасників.

Проект Art Resistentia реалізовують Мистецька майстерня «Драбина» й Інститут стратегії культури за підтримки Львівської міської ради в рамках Програми «Львів 2020: Фокус на культуру».

Фото Інституту стратегії культури. Візуалізації проекту Володимира Стецьковича